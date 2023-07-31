МКАД - выжить любой ценой

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Воскресным вечером 30 июля на внешней стороне 51 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водителю сломавшегося автомобиля пришлось бороться за свою жизнь.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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