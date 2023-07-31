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МКАД - выжить любой ценой

МКАД - выжить любой ценой

Автор:
31 июля 2023 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Воскресным вечером 30 июля на внешней стороне 51 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водителю сломавшегося автомобиля пришлось бороться за свою жизнь.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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Андрей 48 минут назад
Это уже какая-то "традиция". Влетевший опять был автомобиль такси.
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Б.Касторский 36 минут назад
Ловкий мужик. Жаль конечно не поставил знак аварийной остановки, но может просто не успел. Повезло и это радует. Таксисту быть внимательней, дорога его работа.
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Алексей Давыдов Б.Касторский 18 минут назад
капот открыть успел, а знак поставить нет?)))
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