Кто последний, тот и папа! Массовое ДТП во Владимире

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Во Владимире на дамбе перед мостом через реку Клязьму произошло массовое ДТП, в котором оказались повреждены пять автомобилей. Наверное, обиднее всего водителю зелёного Шевроле Алеро, который только перестроился и замкнул это ДТП.
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