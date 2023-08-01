Кто последний, тот и папа! Массовое ДТП во Владимире

Во Владимире на дамбе перед мостом через реку Клязьму произошло массовое ДТП, в котором оказались повреждены пять автомобилей. Наверное, обиднее всего водителю зелёного Шевроле Алеро, который только перестроился и замкнул это ДТП.

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