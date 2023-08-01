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Кто последний, тот и папа! Массовое ДТП во Владимире

Кто последний, тот и папа! Массовое ДТП во Владимире

Автор:
01 августа 2023 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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Во Владимире на дамбе перед мостом через реку Клязьму произошло массовое ДТП, в котором оказались повреждены пять автомобилей. Наверное, обиднее всего водителю зелёного Шевроле Алеро, который только перестроился и замкнул это ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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8  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Держи дистанцию.....д....боеб!
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1k
MrAnderson 3 минуты назад
Классические жопонюхи... никакой культуры вождения
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8k
Tamdima 22 минуты назад
Тот который раскрашен под зебру все равно перекрашивать, херню какую то сделал! Мне не понравилось
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19k
Александр Полчаса назад
Я таких жопошниками называю. Ещё бесит такое, держу дистанцию до впереди едущего и находится придурок который меня обгонит и втиснется между мной и передней машиной.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
на этом мосту часто какие-то нелепые аварии происходят
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34k
АнтонПолднев Час назад
Интересно почему x-trail встал. Вроде очевидных причин не видно...
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