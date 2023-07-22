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Дилеры снимают с продажи бракованные Lada Niva с кривыми бамперами

Дилеры снимают с продажи бракованные Lada Niva с кривыми бамперами

Автор:
22 июля 2023 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: LADA Vesta   Lada Niva   автоваз   автодилер   автомобили   брак   бракованные авто   машины   продажа   сняли с продажи   
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У части поставленных «АвтоВАЗом» внедорожников выявили нестатки.

Автомобильные дилеры обнаружили, что у некоторых Niva Travel, поставленных в салоны, криво установлены бампера. Помимо этого, на внедорожниках требуется провести замену топливных шлангов. Об этом сообщил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.


О каком количестве машин идёт речь, он не уточнил, но проблема есть. Пока бракованные авто сняли с продажи. Подщеколдин также заметил, что "АвтоВАЗ" оперативно решает все создавшиеся проблемы.


Кроме внедорожников вопросы есть и по комплектации Lada Vesta. По словам главы ассоциации, две из трёх машин приходят к дилерам без кнопок SOS, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, и рамки щитка приборов. Эти машины назад поставщикам не отправляют, но и не продают, ожидая поставки недостающих частей, которые после устанавливаются в дилерских центрах.


В пресс-службе завода-производителя заверили, что «новые Vesta NG есть в необходимом количестве в дилерских центрах Lada. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей».





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Метки: LADA Vesta   Lada Niva   автоваз   автодилер   автомобили   брак   бракованные авто   машины   продажа   сняли с продажи   
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