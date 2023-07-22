Дилеры снимают с продажи бракованные Lada Niva с кривыми бамперами

Кроме внедорожников вопросы есть и по комплектации Lada Vesta. По словам главы ассоциации, две из трёх машин приходят к дилерам без кнопок SOS, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, и рамки щитка приборов. Эти машины назад поставщикам не отправляют, но и не продают, ожидая поставки недостающих частей, которые после устанавливаются в дилерских центрах.

В пресс-службе завода-производителя заверили, что «новые Vesta NG есть в необходимом количестве в дилерских центрах Lada. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей».











