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Хулиган порезал колеса на 75 автомобилях и сжег 3 машины

Хулиган порезал колеса на 75 автомобилях и сжег 3 машины

Автор:
26 августа 2023 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   машины   неадекват   проколол колесо   пьяный   сжег   ущерб   
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В Тульской области в ночь с 23 по 24 августа молодой человек повредил 75 автомобилей. Причем одним автомобилям он прокалывал колёса, другие машины обливал бензином и поджигал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию написали заявления владельцы 75 легковых автомобилей. Они рассказали, что ночью неизвестный порезал шины их автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов. Ещё три машины были сожжены.


Полицейские в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел для разбирательства.





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Метки: Видео   авто   машины   неадекват   проколол колесо   пьяный   сжег   ущерб   
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5  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 44 минуты назад
дааа.. долго он выплачивать будет)) дурик
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4k
Ухалус Посовиномус 2 минуты назад
Распродать дурика на органы для выплаты компенсации. В коробке у него явно винтиков не хватает, ну или по жизни чмошный пдр. Такими биосферу засорять не нужно
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4k
Филимон 6 минут назад
Таким надо руки ломать на площади, прилюдно, можно еще и ноги.
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2k
Виктор Глущенко 16 минут назад
А у его диаспоры случайно нет платной парковки в этом районе ?
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1k
Михаил 20 минут назад
Хулиган? Хулиган - это золотник выкрутил и убежал.
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