Хулиган порезал колеса на 75 автомобилях и сжег 3 машины

В Тульской области в ночь с 23 по 24 августа молодой человек повредил 75 автомобилей. Причем одним автомобилям он прокалывал колёса, другие машины обливал бензином и поджигал.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию написали заявления владельцы 75 легковых автомобилей. Они рассказали, что ночью неизвестный порезал шины их автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов. Ещё три машины были сожжены.
Полицейские в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел для разбирательства.
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