Хулиган порезал колеса на 75 автомобилях и сжег 3 машины

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию написали заявления владельцы 75 легковых автомобилей. Они рассказали, что ночью неизвестный порезал шины их автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов. Ещё три машины были сожжены.



