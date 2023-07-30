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Разбушевавшийся супертайфун «Доксури» попал на видео

Разбушевавшийся супертайфун «Доксури» попал на видео

Автор:
30 июля 2023 21:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   провинция   тайфун   ущерб   фуцзянь   
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От него пострадало 1,4 миллиона человек.

В этом году «смотрящий за погодой» явно ушёл в отпуск. Планету сотрясают землетрясения, извержения вулканов, смерчи и торнадо. Всё это было и раньше, но сейчас что-то такое происходит чуть не каждую неделю.

В этот раз досталось Китаю. Восточную провинцию Фуцзянь накрыл супертайфун «Доксури», от которого пострадало около 1,4 миллиона жителей. Количество погибших или пропавших без вести уточняется, а 363 тысячи человек пришлось срочно эвакуировать.

Всего же стихия обрушила 90 зданий и серьёзно повредила более 340 строений. Заодно от тайфуна пострадало 10,8 тысяч гектаров урожая. Примерный ущерб оценивают в 427 миллионов долларов.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   провинция   тайфун   ущерб   фуцзянь   
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3  комментария
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Владимир 2 часа назад
1.4 миллиона в Китае, это один квартал?
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Андрей Крылов 49 минут назад
ПЦ. Тут севастопольский ветрок с дождиком обсасывали пару дней. Так оно - пололная ерунда по сравнению с этим! В Севастополе сам живу и видел что там было, лично. Да ни чего особо не было то... А вот тут реально попонька.
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Григорий Бабкин Час назад
Смотрящий за погодой на посту!

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