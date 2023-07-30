Разбушевавшийся супертайфун «Доксури» попал на видео

От него пострадало 1,4 миллиона человек.
В этом году «смотрящий за погодой» явно ушёл в отпуск. Планету сотрясают землетрясения, извержения вулканов, смерчи и торнадо. Всё это было и раньше, но сейчас что-то такое происходит чуть не каждую неделю.
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В этот раз досталось Китаю. Восточную провинцию Фуцзянь накрыл супертайфун «Доксури», от которого пострадало около 1,4 миллиона жителей. Количество погибших или пропавших без вести уточняется, а 363 тысячи человек пришлось срочно эвакуировать.
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Всего же стихия обрушила 90 зданий и серьёзно повредила более 340 строений. Заодно от тайфуна пострадало 10,8 тысяч гектаров урожая. Примерный ущерб оценивают в 427 миллионов долларов.
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