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Цены на новые автомобили предлагают регулировать законодательно

Цены на новые автомобили предлагают регулировать законодательно

Автор:
28 июня 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   лада   машина   
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Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить максимальную наценку на новые российские автомобили, которая не должна превышать 15%.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   лада   машина   
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8  комментариев
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10k
SSD Час назад
Это популизм очередной. Сведется все к тому, что один дилер у другого будет перекупать автомобиль с наценкой 15% и так до посинения, до достижения нужной цифры, например в 60%. Новый автомобиль с нулевым пробегом, будет сразу иметь три и больше "первых" покупателей. Надо БЕЗ дилеров продавать. Свои салоны от завода открывать - тогда порядок будет.
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1k
Kra Полчаса назад
Получается , что за 2 года почти на 60% повысили цену...
"Чем мААААтевировали?" (с)
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23k
AzuveR Полчаса назад
Было бы отлично, потенциальным покупателям, иметь возможность заказывать авто,непосредственно у производителя и забирать в салоне.
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1k
MrAnderson 36 минут назад
В том то и проблема ,что только предлагать и умеют...
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