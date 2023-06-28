Цены на новые автомобили предлагают регулировать законодательно

1049
1
Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить максимальную наценку на новые российские автомобили, которая не должна превышать 15%.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили закон лада машина
Новости партнёров
реклама
а так да - онлайн продажи напрямую от заводов/представительств могли бы помочь в этой ситуации.
"Чем мААААтевировали?" (с)