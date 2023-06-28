Цены на новые автомобили предлагают регулировать законодательно

В союзе защиты прав потребителей считают, что дилеры искусственно завышают цены. Чтобы снизить конечную стоимость автомобиля, необходимо наценку искусственно регулировать.



В 2021 году наценка на новые автомобили увеличилась на 18%, в 2022 году — на 20%, а в 2023 году — на 11%.