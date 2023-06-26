5 самых дорогих автомобилей в мире

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Названы пять самых дорогих автомобилей в мире. Цены приводятся на начало июня 2023 года.
1. Bugatti Chiron Profilée
Bugatti Chiron Profilée 2023 года выпуска. Создан в единственном экземпляре. Он оснащен двигателем мощностью 1 479 л.с. с четырьмя турбинами. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды. Стоимость гиперкара — 9 792 500 евро (почти 900 миллионов рублей).
2. Bugatti Centodieci
Это гиперкар лимитированной серии, созданный к 110-летию бренда оснащен 1578-сильным двигателем W16 с четырьмя турбинами. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Centodieci был сделан всего в количестве 10 штук. Стоимость автомобиля — 9 миллионов евро (827 миллионов рублей).
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3. Pagani Huayra Codalunga
Автомобиль разработан компанией Pagani Grandi Complicazioni и изготовлен всего в 5 экземплярах.
Гиперкар имеет под капотом двигатель Mercedes-AMG V12 мощностью 829 л.с. с двойным турбонаддувом. Стоимость модели — 7 000 000 евро (643 миллиона рублей).
Гиперкар имеет под капотом двигатель Mercedes-AMG V12 мощностью 829 л.с. с двойным турбонаддувом. Стоимость модели — 7 000 000 евро (643 миллиона рублей).
4. Bugatti W16 Mistral
Это самый быстрый родстер в мире с тиражом всего 99 единиц. На нем установлен 16-цилиндровый 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами, который развивает мощность 1 578 лошадиных сил. Стоимость автомобиля — 5 000 000 евро (459 миллионов рублей).
5. Koenigsegg CC850
CC850 — модель, приуроченная к 50-летию основателя компании Кристиана фон Кенигсегга. Всего будет изготовлено только 70 единиц этой модели. Автомобиль оснащен 5,1-литровым двигателем V8 мощностью 1 169 л.с. с двойным турбонаддувом. Стоимость спорткара — 3 397 000 евро (312 миллионов рублей).
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