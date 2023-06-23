Производить в России автомобили дешевле 500 000 рублей - это реально?

1460
1
В России задумались о том, чтобы производить автомобили, которые будут дешевле 500 тысяч рублей. В Госдуме считают, что у нас в стране вполне возможно производство таких автомобилей. Чтобы это стало возможным, предлагается упростить требования технического регламента безопасности.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил Минпромторгу, НАМИ и российским автопроизводителям изучить иностранный опыт по производству дешевых машин, а также изучить их конструкцию.
По словам Миронова, если Техрегламент будет упрощен, то можно будет производить автомобиль, который будет стоить до 500 тысяч рублей, и который по безопасности и комфорту будет даже лучше, чем «Гранта». Миронов говорит, что у большинства россиян нет возможности приобрести даже самый дешевый автомобиль «Лада Гранта», который стоит от 778 тысяч.
По словам Миронова, если Техрегламент будет упрощен, то можно будет производить автомобиль, который будет стоить до 500 тысяч рублей, и который по безопасности и комфорту будет даже лучше, чем «Гранта». Миронов говорит, что у большинства россиян нет возможности приобрести даже самый дешевый автомобиль «Лада Гранта», который стоит от 778 тысяч.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили завод машина
Новости партнёров
реклама
вот только сразу после покупке вы забудите , что купили самую дешевую машину на рынке и потенциально будите от нее ожидать надежности как от крузака 80 ( нового) а при первой поломке засрете все форумы о том какое г... эта машина!!!
Но это не от хорошей жизни. Не думаю , что люди сейчас с радостью бы проводили выходные в гараже , ремонтируя свои "девятки"
Вспомните подсос на тех машинах (молодежь наверное даже слова этого не знает)
Вспомните , почему везде были "карюраторщики"
Трамблеру и регулировке зажигания- большой привет.
И многое другое , о чем в современных машинах мы забыли .
Хотя конечно на место тех проблем , пришли другие.
Велосипеды?