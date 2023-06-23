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Производить в России автомобили дешевле 500 000 рублей - это реально?

Производить в России автомобили дешевле 500 000 рублей - это реально?

Автор:
23 июня 2023 12:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
1460
1
В России задумались о том, чтобы производить автомобили, которые будут дешевле 500 тысяч рублей. В Госдуме считают, что у нас в стране вполне возможно производство таких автомобилей. Чтобы это стало возможным, предлагается упростить требования технического регламента безопасности.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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16  комментариев
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56k
Олег 2 часа назад
если за комплект "глонасс" просить не 50 тыс, а его реальную цену 2.5-3. Если упростить электронику, а не тыкать импортные блоки. Сделать ремонтопригодной, а не по мелочам ездить в сервис. Умерить аппетиты перекупщиков и автосалонов..... Вполне можно уложиться
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1k
SmartCat101 39 минут назад
можно и за 400 машины собирать
вот только сразу после покупке вы забудите , что купили самую дешевую машину на рынке и потенциально будите от нее ожидать надежности как от крузака 80 ( нового) а при первой поломке засрете все форумы о том какое г... эта машина!!!
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0
Александр Вьюшков SmartCat101 12 минут назад
Не будите меня, у меня выходной. А Вы всё будите и будите.
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9k
SuperTroll 41 минуту назад
Если бы делали девятки и десятки по 250-300к улетали бы только в путь. В регионы бы разбирали за милую душу. А лада веста или ЫКС-Рай за два мульта на хер не всрались никому.
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29k
Юрьевич 56 минут назад
"В России задумались о том, чтобы производить автомобили, которые будут дешевле 500 тысяч рублей. В Госдуме считают, что у нас в стране вполне возможно производство таких автомобилей."

Велосипеды?
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15k
_delphin_ Час назад
Реально вполне.
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7k
Горец Ю Час назад
В каждый товар закладывается пункт " хочу заработать стотысячь мульенов за год" Всё. Далее о справедливой цене можно не беспокоится. Себестоимость гранты + налоги не выше 200 000 р.
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388
Knives22 Горец Ю Час назад
Доплачивать должны. Откуда вы такие умные беретесь что себестоимость гранты знаете. А себестоимость китайского мотоцикла который в Китае за 200 тысяч продают сколько?
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17k
Алексей 2 часа назад
желательно кабриолетом....

Ссылка www.youtube.com
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80
Александр 2 часа назад
Опять из пустого в порожнее...
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7k
tamin 2 часа назад
Ни один наш автомобиль из текущих не стоит дороже 500 к
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