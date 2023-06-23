Производить в России автомобили дешевле 500 000 рублей - это реально?

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил Минпромторгу, НАМИ и российским автопроизводителям изучить иностранный опыт по производству дешевых машин, а также изучить их конструкцию.



По словам Миронова, если Техрегламент будет упрощен, то можно будет производить автомобиль, который будет стоить до 500 тысяч рублей, и который по безопасности и комфорту будет даже лучше, чем «Гранта». Миронов говорит, что у большинства россиян нет возможности приобрести даже самый дешевый автомобиль «Лада Гранта», который стоит от 778 тысяч.