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Водитель грузовика "проспал" пробку и устроил массовое ДТП

Водитель грузовика "проспал" пробку и устроил массовое ДТП

Автор:
23 июня 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В районе города Болотное в Новосибирской области большегрузный автомобиль Volvo столкнулся с попутными автомобилями ГАЗель, Freightliner, МАЗ и Volkswagen Tiguan. Пострадал водитель «Газели». Момент столкновения запечатлел видеорегистратор встречной машины.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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1k
Максим Макашев 57 минут назад
ИМХО регу несказанно повезло, если учесть - КУДА вынесло фуру прощемившего водителя фуры
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3k
ProstoBoBka 13 минут назад
Все меньше и меньше профессионалов за рулем фур! Возвращались домой по м-2 в те выходные... круиз поставил на 105 еду в среднем ряду, фура летит по левому ряду обгоняя меня, как камера скидывает скорость аж колеса блокируются! Летит... перестраивается подрезая всех! И таких идиотов на фуре становится только больше, которые думают то их 30 тон остановится как легковая...
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5k
Stas 17 минут назад
Не спят, не проверяют тачки на хорошую исправность, изнашивают колеса до нуля - фуры/фуроводы все чаще идет по такому принципу(
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