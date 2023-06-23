Водитель грузовика "проспал" пробку и устроил массовое ДТП

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В районе города Болотное в Новосибирской области большегрузный автомобиль Volvo столкнулся с попутными автомобилями ГАЗель, Freightliner, МАЗ и Volkswagen Tiguan. Пострадал водитель «Газели». Момент столкновения запечатлел видеорегистратор встречной машины.
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