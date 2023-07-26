93-летний мужчина стал старейшим в истории покорителем Хаф-Доума

Жизнь на пенсии не заканчивается, и есть много примеров, доказывающих, что вы молоды настолько, насколько себя чувствуете. Эверетт Калин - смельчак, который не боится пробовать новое и достигать невероятных высот. Так, в 91 год он впервые прыгнул с парашютом. Тем не менее, он не считает себя любителем острых ощущений.