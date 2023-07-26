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93-летний мужчина стал старейшим в истории покорителем Хаф-Доума

93-летний мужчина стал старейшим в истории покорителем Хаф-Доума

Автор:
26 июля 2023 14:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Хаф-Доум   восхождение   йосемити   пенсионер   рекорд   скала   
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18 июля Эверетт Калин стал самым пожилым человеком, поднявшимся на живописную скалу Хаф-Доум в Йосемитском национальном парке. С помощью своей любящей семьи он совершил, казалось бы, невозможное.

Жизнь на пенсии не заканчивается, и есть много примеров, доказывающих, что вы молоды настолько, насколько себя чувствуете. Эверетт Калин - смельчак, который не боится пробовать новое и достигать невероятных высот. Так, в 91 год он впервые прыгнул с парашютом. Тем не менее, он не считает себя любителем острых ощущений.

Восхождение на Хаф-Доум - задача не из легких. Поход занимает 10-12 часов и составляет от 22 до 26 км в обе стороны. И все это с рюкзаком с припасами. Но Эверетт, профессор богословия на пенсии, не побоялся этого испытания. Мужчина готовился несколько месяцев: ежедневные прогулки вокруг озера Мерритт, а также подъем по лестнице на 17-ый этаж.


93-летнего мужчину сопровождали его сын Джон и внучка Сидни. Они несли тяжелые припасы, а Эверетт - бутыль воды за спиной. На некоторых участках скалы есть канаты, которые помогают туристам подниматься, но есть очень крутые участки без тросов. Именно здесь родные и помогли дедушке.

Смотрители Йосемитского национального парка рассказали, что им известно всего несколько туристов старше 80 лет, которые прошли этот сложный маршрут, но ни одного человека старше 90 лет.

Сидни запечатлела триумфальный момент, когда Эверетт делает последние шаги к вершине. Группа туристов, шедшая за ним, разразилась радостными криками и аплодисментами. Девушка поделилась вдохновляющим видео, которое набрало 14,8 млн. просмотров.


На следующий день после восхождения рекордсмен сообщил, что чувствует себя прекрасно, и у него ничего не болит! А также поблагодарил всех тех, кто помог ему осуществить давнюю мечту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хаф-Доум   восхождение   йосемити   пенсионер   рекорд   скала   
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Шилов 37 минут назад
с 2.40 можно смотреть.
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