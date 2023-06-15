Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу

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Компания Hollmann, которая специализируется на перепродаже люксовых автомобилей выставили на продажу Гелендваген 2019 года выпуска с 998 километрами на одометре за 695 тысяч евро, что почти в 4 раза дороже нового. Цена объясняется редкостью модификации внедорожника. Ателье Brabus построило всего десять машин, в которых штатный V8 заменён могучим V12 на 900 сил.
Проект под названием G V12 900 One of Ten был представлен в 2019 году. По всей видимости, на продажу выставлен один из первых собранных в его рамках экземпляров. Главным достоинством внедорожника является форсированный V12, который Brabus позаимствовало у одной из модификаций S-класса.
Отдача модернизированного мотора составляет 900 л. с. и 1250 Нм. (Строго говоря, двигатель способен выдавать до 1500 Нм, но тягу искусственно ограничили из-за конструктива трансмиссии.) Добиться этого удалось, в частности, за счёт увеличения рабочего объёма с 6.0 до 6.3 литра и применения высокопроизводительной системы наддува. До 100 км/ч Brabus G V12 900 ускорится за 3.8 секунды — это быстрее стандартного Porsche 911. Максимальная скорость такого внедорожника составляет 280 км/ч.
Помимо мощного двигателя, проект G V12 900 предусматривает развитый обвес из карбона, кастомную выхлопную систему и 24-дюймовые колёсные диски. Интерьер каждого из десяти внедорожников отделан в соответствии с пожеланиями заказчика. У этого конкретного экземпляра он полностью перешит чёрной кожей с перфорацией и красной строчкой и украшен карбоновыми накладками.
Отдача модернизированного мотора составляет 900 л. с. и 1250 Нм. (Строго говоря, двигатель способен выдавать до 1500 Нм, но тягу искусственно ограничили из-за конструктива трансмиссии.) Добиться этого удалось, в частности, за счёт увеличения рабочего объёма с 6.0 до 6.3 литра и применения высокопроизводительной системы наддува. До 100 км/ч Brabus G V12 900 ускорится за 3.8 секунды — это быстрее стандартного Porsche 911. Максимальная скорость такого внедорожника составляет 280 км/ч.
Помимо мощного двигателя, проект G V12 900 предусматривает развитый обвес из карбона, кастомную выхлопную систему и 24-дюймовые колёсные диски. Интерьер каждого из десяти внедорожников отделан в соответствии с пожеланиями заказчика. У этого конкретного экземпляра он полностью перешит чёрной кожей с перфорацией и красной строчкой и украшен карбоновыми накладками.
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Метки: AMG Brabus Mercedes Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Салон гелендвагена, такой у мерседеса есть...
Весь обшитый кожею...абсолютно весь.
Брабус АМГ у него названиье есть.
Ездиют на нём счастливые люди-дикари,
На лицо не очень, зато модные внутри...
На лицо не очень, но гордые внутри,
Ездиют на нём как правло люди-дикари.)))