Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу

Проект под названием G V12 900 One of Ten был представлен в 2019 году. По всей видимости, на продажу выставлен один из первых собранных в его рамках экземпляров. Главным достоинством внедорожника является форсированный V12, который Brabus позаимствовало у одной из модификаций S-класса.



Отдача модернизированного мотора составляет 900 л. с. и 1250 Нм. (Строго говоря, двигатель способен выдавать до 1500 Нм, но тягу искусственно ограничили из-за конструктива трансмиссии.) Добиться этого удалось, в частности, за счёт увеличения рабочего объёма с 6.0 до 6.3 литра и применения высокопроизводительной системы наддува. До 100 км/ч Brabus G V12 900 ускорится за 3.8 секунды — это быстрее стандартного Porsche 911. Максимальная скорость такого внедорожника составляет 280 км/ч.



Помимо мощного двигателя, проект G V12 900 предусматривает развитый обвес из карбона, кастомную выхлопную систему и 24-дюймовые колёсные диски. Интерьер каждого из десяти внедорожников отделан в соответствии с пожеланиями заказчика. У этого конкретного экземпляра он полностью перешит чёрной кожей с перфорацией и красной строчкой и украшен карбоновыми накладками.