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Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу

Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу

Автор:
15 июня 2023 15:29
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Brabus   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1826
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Компания Hollmann, которая специализируется на перепродаже люксовых автомобилей выставили на продажу Гелендваген 2019 года выпуска с 998 километрами на одометре за 695 тысяч евро, что почти в 4 раза дороже нового. Цена объясняется редкостью модификации внедорожника. Ателье Brabus построило всего десять машин, в которых штатный V8 заменён могучим V12 на 900 сил.
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Метки: AMG   Brabus   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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74k
Viktor 2 часа назад
Взять чёли, на рыбалку гонять! Только резину поменять надо.

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331
j Полчаса назад
Так брабус? Или АМГ? Или это Хонда Тойота Альмера?
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1k
Дмитрий 36 минут назад
Весь обшитый кожею...абсолютно весь..
Салон гелендвагена, такой у мерседеса есть...
Весь обшитый кожею...абсолютно весь.
Брабус АМГ у него названиье есть.
Ездиют на нём счастливые люди-дикари,
На лицо не очень, зато модные внутри...
На лицо не очень, но гордые внутри,
Ездиют на нём как правло люди-дикари.)))
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Сознавайтесь, кто из фишкян уже в очередь записался?
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5k
alex Час назад
Уродливый, пердливый, для долбоящеров сойдёт
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
уродливый он, как по мне
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