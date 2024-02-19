Куда-то очень спешила

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В белорусском Кобрине 84-летняя бабушка так куда-то торопилась, что побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора. Попытка оказалась неуспешной, 54-летний водитель на кроссовере Шевроле её сбил и теперь она в больнице.
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Метки: Белоруссия Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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