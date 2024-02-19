FISHKINET
Сообщество Аварии 7676 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Куда-то очень спешила

Куда-то очень спешила

Автор:
19 февраля 2024 09:37
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
1305
1
1
В белорусском Кобрине 84-летняя бабушка так куда-то торопилась, что побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора. Попытка оказалась неуспешной, 54-летний водитель на кроссовере Шевроле её сбил и теперь она в больнице.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Fat Lynx 2 часа назад
Опять все везде успели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Feathery 7 минут назад
Xеpа эта спортсменка к награде бежала в 84 года то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Евгений Бобр 14 минут назад
Ну тут надо было водителю микроавтобуса не ехать, а стоять ждать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss Полчаса назад
Бабка за Оскаром бежала...
Там на другой стороне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Ли Харви Освальд 48 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Самуил Маршак 51 минуту назад
Дебильная бабка! У парня большие проблемы будут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
pitt silver Час назад
Та в поликлинику видать и спешила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Дождалась красный и погнала. Да уж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Час назад
На газели чувак подвел. Водитель бабку не видел, бабка машины. А по хорошему газелисту нужно было просто не дать бабке пройти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Lex Lem Час назад
Бабки сука бабки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Как снимали фильм "За бортом": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "За бортом": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#факты#забавно#интересно#США#конфликт#сарказм#Россия#автомобили#Китай
#фото#Юмор#люди#СССР#Прикол#ДТП#подборка#игра#дети#позитив
#в мире#история#кот#милота#фильм#кино#Реакция#аварии#знаменитости#удивительно
Автору видео очень повезло Автору видео очень повезло И как от такого увернуться? И как от такого увернуться? "Съешь ещё этих мягких французских булок" "Съешь ещё этих мягких французских булок" 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС

На что жалуетесь?

Вернуться