Jetour привезёт в Россию кроссовер Traveler

При габаритах 4785×2006×1880 миллиметров и колёсной базе 2.8 метра Jetour Traveler несколько компактнее флагманского паркетника X90 Plus и чуть крупнее Jetour Dashing. При этом внешне он разительно отличается от всех представителей нынешней линейки бренда, так как за счёт угловатого кузова выглядит полноценным внедорожником.



Какую именно конструкцию получит Traveler, пока официально не уточнялось, но применение рамы в её основе маловероятно. Скорее всего, Traveler окажется стандартным кроссовером, но будет позиционироваться как самый способный Jetour вне асфальта. По одной из версий, ради этого вседорожник по умолчанию оснастят системой полного привода, тогда как прочие Jetour ею не располагают.



По предварительным данным, Jetour Traveler на домашнем рынке получит два турбомотора объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью до 245 л. с. Позже у вседорожника появится модификация с удлинённой колёсной базой, тремя рядами кресел и гибридной силовой установкой.



Запуск производства модели компания запланировала на середину 2023 года. Через некоторое время Traveler может отправиться на экспорт: как в Россию, так и в Казахстан. Локальная линейка марки сейчас состоит из четырёх разнокалиберных кроссоверов: X70, X70 Plus, Dashing и X90 Plus — по цене от 10.49 до 15.99 млн тенге. В случае начала официальных продаж, учитывая размеры, оснащённость и имидж, Traveler вряд ли окажется дешевле 15 миллионов.