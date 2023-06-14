FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11265 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Jetour привезёт в Россию кроссовер Traveler

Jetour привезёт в Россию кроссовер Traveler

Автор:
14 июня 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Jetour   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
693
6
Марка Jetour принадлежащая китайской Chery планирует начать продажи в России «китайского Defender» — так называют кроссовер Traveler за некоторое внешнее сходство. Информация об этом появилась в комментариях на официальной странице бренда во «ВКонтакте».
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chery   Jetour   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский Полчаса назад
Если 15 млн тенге, то цена нормальная (2,8 млн рублей. Сам в шоке что на китайское корыто за такие деньги говорю, что нормально. Но время такое). Но сдаётся мне, что барыги накрутят минимум одну цену.
А в чём имидж модели? Говорят как о полноценной машине, ага, с двигателем как бутылка кока колы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8241



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#Юмор#животные#ДТП#Россия#СССР#фильм#улыбнуло#интересное
#фото#машина#люди#позитив#новости#Автовсячина#история#дети#подборка#ученые
#автомобили#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#кино#Китай#факты#собака#добро
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться