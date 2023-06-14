АвтоВАЗ начал бороться с завышением цен дилерами и озвучил планы по экспорту зарубеж

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Дилерские надбавки к официальной цене Lada Vesta достигают нескольких сотен тысяч рублей. АвтоВАЗ объявил о запуске служебных проверок дилерской сети после множественных сообщений о ценовых накрутках дилеров. Глава предприятия Максим Соколов назвал ситуацию неприемлемой и пообещал жёсткие санкции вплоть до прекращения отгрузок автомобилей и разрыва дилерских соглашений. Некоторые дилеры уже отреагировали.
После старта продаж Lada Vesta NG в соцсетях начали массово появляться сообщения о завышении дилерами официальных рекомендованных цен на автомобили. Представители АВТОВАЗа продают новинку по ценам на несколько сотен тысяч рублей дороже за счёт так называемых допов. Автосалон, к примеру, может доукомплектовать машину различными мелочами наподобие ковриков в багажник, дефлекторами, пневмоупорами капота или сигнализацией и отказаться продавать машину без предустановленных аксессуаров.
На фоне рыночного ажиотажа вокруг модели такой подход становится для дилерского центра способом дополнительного заработка. Однако нередки случаи, когда аналогичным образом вынуждены переплачивать и покупатели более массовых и уже давно присутствующих на рынке моделей, например Lada Granta.
Судя по последним заявлениям производителя, которые были опубликованы в воскресенье, АВТОВАЗ планирует бороться с этой практикой. Уже начаты проверки и приостановлены отгрузки машин трём дилерским центрам в Москве, но компания расширит их на всю сеть. Кроме того, производитель призвал клиентов сообщать о фактах завышения цен по телефону горячей линии и пообещал решать вопрос о продаже автомобиля по рекомендованной цене (в случае его наличия) в течение суток.
На фоне рыночного ажиотажа вокруг модели такой подход становится для дилерского центра способом дополнительного заработка. Однако нередки случаи, когда аналогичным образом вынуждены переплачивать и покупатели более массовых и уже давно присутствующих на рынке моделей, например Lada Granta.
Судя по последним заявлениям производителя, которые были опубликованы в воскресенье, АВТОВАЗ планирует бороться с этой практикой. Уже начаты проверки и приостановлены отгрузки машин трём дилерским центрам в Москве, но компания расширит их на всю сеть. Кроме того, производитель призвал клиентов сообщать о фактах завышения цен по телефону горячей линии и пообещал решать вопрос о продаже автомобиля по рекомендованной цене (в случае его наличия) в течение суток.
Пользователи соцсетей уже публикуют фотосвидетельства реакции некоторых дилеров на заявление АВТОВАЗа. К примеру, в одной из сетей Lada Vesta в комплектации Life подешевела с ранее заявленных 1 590 500 до рекомендованных 1.4 миллиона рублей. В другой, по данным телеграм-канала «Автопоток», сразу после публикации обращения Максима Соколова отказались от идеи продавать Lada Granta Drive Active с пакетом допов на 460 тысяч рублей, вернувшись к официальной цене 950 тысяч.
Автопроизводители в России неоднократно пытались бороться с дилерскими накрутками, однако пока безуспешно. Намерения АВТОВАЗа выглядят серьёзными, но неясно, надолго ли хватит запала.
Автопроизводители в России неоднократно пытались бороться с дилерскими накрутками, однако пока безуспешно. Намерения АВТОВАЗа выглядят серьёзными, но неясно, надолго ли хватит запала.
Также на АвтоВАЗе заявили о намерении экспортировать до 15 тысяч автомобилей в этом году. На 2024 год у предприятия более высокая планка по экспорту. Зарубежным покупателям собираются отправить не менее 50 тысяч автомобилей.
По словам президента АвтоВАЗа Соколова, предприятие надеется на площадки для сборки автомобилей в Узбекистане и Казахстане. Там требуется принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если меры примут, то экспорт может увеличиться на 50%.
В начале года планировалось, что АвтоВАЗ экспортирует в этом году до 30 тысяч автомобилей, но планы компании поменялись, так как предприятие намерено пересмотреть свою экспортную программу.
По словам президента АвтоВАЗа Соколова, предприятие надеется на площадки для сборки автомобилей в Узбекистане и Казахстане. Там требуется принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если меры примут, то экспорт может увеличиться на 50%.
В начале года планировалось, что АвтоВАЗ экспортирует в этом году до 30 тысяч автомобилей, но планы компании поменялись, так как предприятие намерено пересмотреть свою экспортную программу.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Тогда сторонние автосалоны будет вынуждены продавать ниже рекомендованной цены (или по рекомендованной, но предлагая "допы" в подарок), так как в ином случае народ просто пойдёт в фирменный салон.
Хотя бы один фирменный салон на крупный город и ситуация сразу изменится.
Но по факту это никому не надо, так как локальные менеджеры в доле...
НО - на карман тут не заработать
а то будет серьёзная душевная рана.
А так, не зря они вторая экономика мира.
По поводу себестоимости, не доверяйте особо. Большая тройка тоже не задирает цены и неплохо зарабатывает на обслуживание в гарантийный срок. Рынок такой. Но сомневаюсь, что бюргер пересядет с мерседеса на какой-то [мат] из-за экономии в пару тысяч евро.
Умные люди там, поняли, что корейский вариант работает и тоже копируют и постепенно уходят в качество.
Только дурак учится на собственных ошибках (с)
Но все равно сомневаюсь. Уж насколько генезис корейский неплох, но не очень приняли в итоге. Мировые продажи показывают, что плетутся в хвосте среди премиума.
А люди же смотрят на премиум и берут себе что попроще в итоге. Да и привычка.
Хавал в штатах есть.