АвтоВАЗ начал бороться с завышением цен дилерами и озвучил планы по экспорту зарубеж

После старта продаж Lada Vesta NG в соцсетях начали массово появляться сообщения о завышении дилерами официальных рекомендованных цен на автомобили. Представители АВТОВАЗа продают новинку по ценам на несколько сотен тысяч рублей дороже за счёт так называемых допов. Автосалон, к примеру, может доукомплектовать машину различными мелочами наподобие ковриков в багажник, дефлекторами, пневмоупорами капота или сигнализацией и отказаться продавать машину без предустановленных аксессуаров.



На фоне рыночного ажиотажа вокруг модели такой подход становится для дилерского центра способом дополнительного заработка. Однако нередки случаи, когда аналогичным образом вынуждены переплачивать и покупатели более массовых и уже давно присутствующих на рынке моделей, например Lada Granta.



Судя по последним заявлениям производителя, которые были опубликованы в воскресенье, АВТОВАЗ планирует бороться с этой практикой. Уже начаты проверки и приостановлены отгрузки машин трём дилерским центрам в Москве, но компания расширит их на всю сеть. Кроме того, производитель призвал клиентов сообщать о фактах завышения цен по телефону горячей линии и пообещал решать вопрос о продаже автомобиля по рекомендованной цене (в случае его наличия) в течение суток.