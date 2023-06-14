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АвтоВАЗ начал бороться с завышением цен дилерами и озвучил планы по экспорту зарубеж

АвтоВАЗ начал бороться с завышением цен дилерами и озвучил планы по экспорту зарубеж

Автор:
14 июня 2023 11:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1564
3
Дилерские надбавки к официальной цене Lada Vesta достигают нескольких сотен тысяч рублей. АвтоВАЗ объявил о запуске служебных проверок дилерской сети после множественных сообщений о ценовых накрутках дилеров. Глава предприятия Максим Соколов назвал ситуацию неприемлемой и пообещал жёсткие санкции вплоть до прекращения отгрузок автомобилей и разрыва дилерских соглашений. Некоторые дилеры уже отреагировали.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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32  комментария
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Чтобы бороться с излишними накрутками, есть только один выход - это создание сети фирменных салонов владельцем которых является сам производитель.
Тогда сторонние автосалоны будет вынуждены продавать ниже рекомендованной цены (или по рекомендованной, но предлагая "допы" в подарок), так как в ином случае народ просто пойдёт в фирменный салон.
Хотя бы один фирменный салон на крупный город и ситуация сразу изменится.
Но по факту это никому не надо, так как локальные менеджеры в доле...
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66k
Варакин Алексей 6 минут назад
Ведь раньше люди как люди были, сейчас одни дебилы! Коврики в салонах появляются только при наличие дефицита. Машин достаточно- салоны со скидками бегают за покупателем. Вроде очевидно? Но нет ,придурки визжат про жадных дилеров( Мудаки -как будто можно любой ценник нарисовать? Ну попробуй продай свою 10 летнюю Камри за 3 лимона ! Вот когда продашь тогда и пиши про живодеров с их ценами!
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8k
Zhora 22 минуты назад
А в чём проблема для Автоваза сделать онлайн продажи машин ? Выбрал на сайте интересующую модель и комплектацию, заказал, внёс предоплату. Через какое-то время приехал на завод, оплатил и забрал машину со склада. Не хочешь ехать в Тольятти - доплати за доставку в свой регион тыщ 10-20-30 (смотря куда). И всё, проблема мгновенно уйдёт.
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53k
dima423 Полчаса назад
неужели просто нельзя в договоре с дилерами, прописать максимальную надбавку и запрет на обязательные допы? чето любят у нас все усложнять
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182
Кот Чеширский Полчаса назад
Почему новости от отечественного автопрома такие смешные?
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8k
mbr Полчаса назад
"...АвтоВАЗ начал бороться с завышением цен дилерами и озвучил планы по экспорту за рубеж..." -- после чего дилеры ещё повысили конечную цену для покупателя, на этом и порешили.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Потому что дилеры при продаже вообще не нужны - лишняя прослойка, которая обогащается на пустом месте.
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55k
Олег 36 минут назад
а кто мешает продавать через сайт? Заказал себе цвет, комплектацию и допы. Заключил через ЭЦП договор и жди когда машину привезут в свой город. ЭВРИКА!
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9k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Ну, таки, а сколько же стоит сей народный автомобиль без накруток?
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3k
portroy 54 минуты назад
А что это за NG? Электричка? Или новый мотор?
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1k
ChePaev Час назад
ну скинут дилеры цены на машины и накрутят обязательных допов по конячим ценам, и автопроизводитель уже не докопается почему так дорого машины продаете.
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7k
Дмитрий Час назад
Как они отреагировали? На всякий случай подняли цены ещё? А потом ещё!
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Экспорт? Вот серьезно?))) Нет-нет, ничуть не ругаю наш автопром. Он такой какой есть и мы всегда знали, что автомобили делать не умеем. Но выйти против дешевых китайских автомобилей? Куда? А ведь китайцы на нашем рынке так цены завысили. В других странах конкуренция будет жесткая.
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