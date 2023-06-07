Авария дня. Поворот не из своего ряда привёл к смертельному ДТП с мотоциклистом

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В Южно-Сахалинске водитель праворульного автомобиля Мицубиси Паджеро при повороте налево не занял крайнее левое положение на дороге и своими действиями допустил столкновение с попутным мотоциклом. В результате ДТП пассажирка мотоцикла скончалась на месте.
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Впечатлительным лучше не смотреть!
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Любая нештатная ситуация при такой скорости и при таких навыках вождения привела бы к ДТП... Камни и песок на повороте, животное на проезжей части или за рулем автомобиля - не важно. Он просто не оставил себе шанса.
был бы руль с другой стороны даже водятел автоматически начнет за дорогой следить?
Но фантазируют на тему вины мотоцикла.
Мне почему-то кажется, что этот мотоциклист по-любому сезон добром не закончил бы. Возможно, только кажется.