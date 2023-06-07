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Авария дня. Поворот не из своего ряда привёл к смертельному ДТП с мотоциклистом

Авария дня. Поворот не из своего ряда привёл к смертельному ДТП с мотоциклистом

Автор:
07 июня 2023 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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В Южно-Сахалинске водитель праворульного автомобиля Мицубиси Паджеро при повороте налево не занял крайнее левое положение на дороге и своими действиями допустил столкновение с попутным мотоциклом. В результате ДТП пассажирка мотоцикла скончалась на месте.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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25  комментариев
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Может я что то непонимаю, но в паджерик мотоциклисты "пришли" уже в полете!
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246
Feud ЦСКА 2 часа назад
оттормозился так
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33k
Fat Lynx 4 минуты назад
Шансов у мотоциклиста не было... он их просто себе не оставил.
Любая нештатная ситуация при такой скорости и при таких навыках вождения привела бы к ДТП... Камни и песок на повороте, животное на проезжей части или за рулем автомобиля - не важно. Он просто не оставил себе шанса.
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547
Николай Александрович 14 минут назад
Любители похрустеть, как считаете, если бы он соблюдал скоростной режим, было бы все иначе?
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19k
Robin Hood 19 минут назад
Прочитал комменты ... Я в АХ...Е, господа. Хруст тут не причем (упокой господь его душу). Смотрим видео с 03 сек. педераст паджерик влез в поворот с ПЕРВОГО ряда.
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4k
DKF Час назад
Он повернул с правой полосы.
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469
levka Час назад
Водятел авто виноват по любому, но вот если б байкер умел нормально пользоваться задним и передним тормозом, результат мог бы быть менее плачевным.
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469
levka Deniss Минуту назад
И плюс это.
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1k
SmartCat101 Час назад
и почему нам пытаются сделать акцент на том что машина праворукая?
был бы руль с другой стороны даже водятел автоматически начнет за дорогой следить?
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19k
Александр Час назад
Читаю комменты, все тупо игнорируют факт, что поворачивает из правой полосы налево.
Но фантазируют на тему вины мотоцикла.
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6k
livaneth 2 часа назад
Вроде было предложение запретить эксплуатацию праворульных авто в России. Вот в принципе иллюстрация, почему.
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10k
au3 2 часа назад
В момент смотрения в зеркала моц мог быть и прямо за машиной, только потом, когда он стал тормозить вылез во вторую полосу
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420
ghor au3 Полчаса назад
Без разницы. Он не должен был поворачивать из среднего ряда на данном участке дороги (если это не разрешено знаком). Люди ПРИВЫКЛИ допускать мелкие нарушения ПДД. Очень многие, так же поворот на право осуществляют сразу во вторую, а то и в третью полосу. Упорное пренебрежение в использовании поваротника. Вот такие привычки и приводят к трагедии.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Вот, пуля пролетела и - ага..."
Мне почему-то кажется, что этот мотоциклист по-любому сезон добром не закончил бы. Возможно, только кажется.
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5k
Наталья 2 часа назад
мот явно незенько летел
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