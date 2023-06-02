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На продажу выставили копию McLaren F1, сделанную из Porsche Boxster

На продажу выставили копию McLaren F1, сделанную из Porsche Boxster

Автор:
02 июня 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   McLaren F1   Porsche   ebay   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   реплика   суперкар   
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На британском eBay в очередной раз был замечен интересный автомобильный лот - суперкар McLaren F1. Машина выглядит как настоящая, однако, представляет собой самоделку. Реплика построена на шасси Porsche Boxster 2002 года выпуска. Создателю купе удалось воспроизвести как фирменный облик культового суперкара, так и оригинальную компоновку салона.
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Метки: McLaren   McLaren F1   Porsche   ebay   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   реплика   суперкар   
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1  комментарий
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984
ruslan d 13 минут назад
А в чем смысл этих поделок ?
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