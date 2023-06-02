На продажу выставили копию McLaren F1, сделанную из Porsche Boxster

Ходовая немецкого родстера в конструкции реплики сочетается с пространственной рамой, на которую навешены пластиковые панели кузова. Утверждается, что такое решение реализовано ради возможности поставить спорткар на учёт. Передняя подвеска дополнительно оснащена гидравлическим механизмом, который позволяет приподнимать нос спорткара при проезде через неровности, например лежачие полицейские.



Помимо грамотно скопированного внешнего вида McLaren F1 LM, спорткар получил новый интерьер, скомпонованный точно так же, как на прообразе. Водительское кресло расположено по центру, два пассажирских — по бокам и чуть сзади. По всей видимости, для этого пришлось переосмыслить рулевой механизм донора.



Купе укомплектовано штатным для Boxster S двигателем объёмом 3.2 литра в сочетании с 5-ступенчатым автоматом с подрулевыми переключателями. Отдача мотора не называется. С завода такой двигатель развивал 252 л. с. и 305 Нм и разгонял родстер до 100 км/ч за 6.5 секунды. При этом продавец готов по заказу потенциального покупателя заменить мотор на V12 от BMW (также без указания спецификаций).



Оригинальный McLaren F1 LM считается одним из самых редких суперкаров в мире. Компания построила всего шесть (по другой версии — семь) экземпляров, допущенных на дороги общего пользования, но конструктивно близких к трековому F1 GTR для «24 часов Ле-Мана». В 2021 году один из них ушёл с аукциона за 20.5 млн долларов.



Автомобиль оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов или 10.5 миллионов рублей по текущему курсу.