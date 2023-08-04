Британский инфоцыган разбил свой любимый McLaren

Инфоцыганство как вид мошенничества процветает по всему миру, и старая добрая Англия не исключение. Типичный представитель — Гурвин Сингх Дьял (Mr Gurvz), блогер-миллионник и коуч, продающий онлайн-тренинги и видеоуроки, заряженные на богатство и успех.

Он обещает научить каждого лёгким способам делать деньги. Даже не так. Большие деньги! И приводит в пример себя — мол, учился как все, ютился в обшарпанном съёмном жилье, а теперь он «магнат онлайн-бизнеса и король роскошного образа жизни». Чтобы преуспеть, говорит этот мистер, нужны лишь вера в себя и возможность купить у него ценную информацию для старта своего бизнеса.