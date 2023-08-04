Британский инфоцыган разбил свой любимый McLaren

Коуч и продавец онлайн-тренингов по имени Гурвин Сингх Дьял очень любит жить на широкую ногу. Одна из его дорогих игрушек — суперкар McLaren в цвете «розовое золото» — на днях попала в аварию в Манчестере. Поэтому СМИ вспомнили об этом любителе роскошной жизни, а заодно и о некоторых его сомнительных делишках.
Инфоцыганство как вид мошенничества процветает по всему миру, и старая добрая Англия не исключение. Типичный представитель — Гурвин Сингх Дьял (Mr Gurvz), блогер-миллионник и коуч, продающий онлайн-тренинги и видеоуроки, заряженные на богатство и успех.
Он обещает научить каждого лёгким способам делать деньги. Даже не так. Большие деньги! И приводит в пример себя — мол, учился как все, ютился в обшарпанном съёмном жилье, а теперь он «магнат онлайн-бизнеса и король роскошного образа жизни». Чтобы преуспеть, говорит этот мистер, нужны лишь вера в себя и возможность купить у него ценную информацию для старта своего бизнеса.
Конечно, чтобы стричь деньги с доверчивой паствы, он должен выглядеть богатым и успешным. Красивая картинка собственной жизни, крутые тачки, рестораны, курорты — всё как полагается.
Вот что он пишет на своём сайте:
Я мистер Гурвз — магнат онлайн-бизнеса и король роскошного образа жизни. Я вырос в муниципальной квартире, а теперь у меня есть финансовая свобода. Сейчас я живу со своей семьей в отдельном доме с 5 спальнями в Лондоне и владею несколькими автомобилями мечты. Если я могу это сделать, то любой может.
Я учу секретам современного создания богатства. Способов заработать деньги в Интернете — множество. Я уже научился и теперь позвольте научить вас.
Общество заставляет вас работать и не хочет, чтобы вы были свободны. Вы раб общества, которое делает богатым только вашего босса. Я дам вам знания, которые помогут войти в 1% богатых людей. От вас нужны только мотивация и трудолюбие. Приготовьтесь! Пришло время зарабатывать деньги. Без обмана. Заплатите небольшой вступительный взнос, а потом 7,5 000 фунтов стерлингов — после получения прибыли в размере 50 000 фунтов стерлингов.
Гурвин Сингх Дьял приобрёл известность в 2019 году, когда видео, на котором он раздаёт деньги незнакомцам на главной улице Плимута, стало вирусным. Но позже оказалось, что это видео было на самом деле был частью мошеннической схемы, в результате которой инвесторы потеряли почти 4 миллиона фунтов стерлингов.
В документальном фильме BBC Three под названием Scam City: Money, Mayhem и Maserati утверждалось, что Дьял заверил инвесторов в том, что является авторизованным трейдером, и пообещал им гарантированную прибыль до 300 фунтов стерлингов в день.
В фильме также были представлены жертвы мошенничества. Например, 24-летний парень, который потерял 17 000 фунтов стерлингов, накопленные на ипотечный взнос. Он рассказал, что у него осталось всего 48 фунтов.
Гурвин Дьял, который утверждал, что превратит каждые 200 фунтов стерлингов в 100 000 фунтов стерлингов, предлагал торговые услуги через свою компанию GS3 Trades, которая не регулировалась Управлением по финансовому надзору и даже не имела лицензии на торговлю. Позже выяснилось, что за инвестициями «присматривала» другая фирма, зарегистрированная на Багамах и не подпадающая под британское законодательство.
С тех пор Mr Gurvz развернулся на ниве онлайн-наставничества и запустил новую схему быстрого обогащения. Он пытается побудить людей инвестировать в то, что называет курсами электронной коммерции. А по сути, продаёт себя и свой образ жизни, на который как мухи слетаются те, кто верит в лёгкий и быстрый заработок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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