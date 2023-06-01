Мораторий на установку ЭРА-Глонасс продлили до февраля 2024 года

Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 891 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 г. № 855» подписано 31 мая 2023 года Михаилом Мишустиным.



Теперь текст постановления следует читать так:



«Допускается не дооснащать устройствами вызова экстренных оперативных служб транспортные средства, выпущенные в обращение с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. В случае невозможности оснащения транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб при выпуске в обращение с 28 февраля 2023 года допускается выпуск транспортных средств в обращение с обязательным их дооснащением устройствами вызова экстренных оперативных служб в срок до 1 февраля 2024 года».