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Мораторий на установку ЭРА-Глонасс продлили до февраля 2024 года

Мораторий на установку ЭРА-Глонасс продлили до февраля 2024 года

Автор:
01 июня 2023 16:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   глонасс   машина   
631
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Не готова страна к жесткому требованию устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому продлен мораторий на ее обязательную установку на автомобили, которые ввозятся в страну для личного пользования.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   глонасс   машина   
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1  комментарий
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Андрей Иванов Полчаса назад
Потому что чипов из Китая на всех не хватит
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