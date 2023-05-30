Авария дня. Попытка скрыться от ДПС привела к трагичным последствиям

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В Череповце в пять утра сотрудники ГИБДД проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. 52-летний водитель Renault Megane проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. В результате ДТП водитель "Рено" погиб на месте. Сообщается, что с начала года он дважды отказывался от медосвидетельствования, а на его автомобиле отсутствовали номерные знаки.
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Многим удаётся творить дичь долгие годы, пока до них не дотянется рука судьбы.