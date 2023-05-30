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Авария дня. Попытка скрыться от ДПС привела к трагичным последствиям

Авария дня. Попытка скрыться от ДПС привела к трагичным последствиям

Автор:
30 мая 2023 08:48
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Череповце в пять утра сотрудники ГИБДД проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. 52-летний водитель Renault Megane проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. В результате ДТП водитель "Рено" погиб на месте. Сообщается, что с начала года он дважды отказывался от медосвидетельствования, а на его автомобиле отсутствовали номерные знаки.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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6  комментариев
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Snork Snorkoff Час назад
Почему трагичным-то? Никто не пострадал ведь.
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Юрий Алматы 11 минут назад
Пассажирская подушка сработала, значит был и пристёгнутый пассажир, почему о нем ни слова? Или с пассажирской стороны водитель ремнём что-то фиксировал? Со стороны водителя не сработала подушка, что говорит о её отсутствии, так как если бы водитель не был пристёгнут, то при ударе на лобовом остался бы отпечаток его бестолковой головы.
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11k
zlopisec 57 минут назад
Всё правильно сделал.
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19k
Анатолий Соколов Час назад
у меня только один вопрос - как он до пятидесяти дожил?
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