Авария дня. Попытка скрыться от ДПС привела к трагичным последствиям

В Череповце в пять утра сотрудники ГИБДД проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. 52-летний водитель Renault Megane проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. В результате ДТП водитель "Рено" погиб на месте. Сообщается, что с начала года он дважды отказывался от медосвидетельствования, а на его автомобиле отсутствовали номерные знаки.