Ответственность за нарушение ПДД пора ужесточать

Видео ДТП из Чебоксар. 34-летний водитель автомобиля Audi A6 врезался в Lexus NX200. Виновник аварии из Audi и его пассажиры получили травмы. Как сообщили в ГИБДД - водитель за нарушение ПДД привлекался в этом году к административной ответственности 188 раз. От освидетельствования нарушитель отказался.

Как быть с такими водителями?

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