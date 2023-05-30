FISHKINET
Сообщество Аварии 6735 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Ответственность за нарушение ПДД пора ужесточать

Ответственность за нарушение ПДД пора ужесточать

Автор:
30 мая 2023 09:13
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
739
3
1
Видео ДТП из Чебоксар. 34-летний водитель автомобиля Audi A6 врезался в Lexus NX200. Виновник аварии из Audi и его пассажиры получили травмы. Как сообщили в ГИБДД - водитель за нарушение ПДД привлекался в этом году к административной ответственности 188 раз. От освидетельствования нарушитель отказался.
Как быть с такими водителями?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
223
Feud 38 минут назад
Давно уже все придумано. Штраф + баллы. Набрал баллы - водительское забрать и на пересдачу. В случаях нарушений по злостным статьям - на учет к психиатру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 15 минут назад
В тюрьму посадить можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Полчаса назад
Такое ощущение, что у нас в законе весь расчёт делается на максимальный заработок - пусть нарушают и чем больше - тем лучше.
А если бы заботились о безопасности дорожного движения, то с водителями у которых несколько сотен штрафов как-нибудь боролись бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин 38 минут назад
Те кто постарше помнят бальную систему, как раз для таких
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14355



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#животные#авто аварии#история#позитив#интересное#Еда#Автовсячина
#интересно#автомир#Юмор#аварии#кино#факты#СССР#фильм#милота#Англия
#в мире#автомобили#ДТП#забавно#Прикол#фантазия#удивительно#2023#пешехода сбили#креатив
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться