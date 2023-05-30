Ответственность за нарушение ПДД пора ужесточать

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Видео ДТП из Чебоксар. 34-летний водитель автомобиля Audi A6 врезался в Lexus NX200. Виновник аварии из Audi и его пассажиры получили травмы. Как сообщили в ГИБДД - водитель за нарушение ПДД привлекался в этом году к административной ответственности 188 раз. От освидетельствования нарушитель отказался.
Как быть с такими водителями?
Как быть с такими водителями?
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А если бы заботились о безопасности дорожного движения, то с водителями у которых несколько сотен штрафов как-нибудь боролись бы.