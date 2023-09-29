Столб с доблестью выполнил свой долг

"По предварительным данным, 28 сентября около 12:30 35-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя с признаками алкогольного опьянения автомашиной "Хендэ", двигаясь по улице Рокоссовского, напротив здания 42 не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, доставлены в больницу", - сообщили в региональной полиции.