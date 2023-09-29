Столб с доблестью выполнил свой долг

1217
1
1
Видео из Волгограда с трёх разных ракурсов. К счастью, нормальные не пострадали.
"По предварительным данным, 28 сентября около 12:30 35-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя с признаками алкогольного опьянения автомашиной "Хендэ", двигаясь по улице Рокоссовского, напротив здания 42 не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, доставлены в больницу", - сообщили в региональной полиции.
Ссылки по теме:
- Ну и что с такими делать? Устроил по пьяни смертельное ДТП и пытался сбежать
- Газу до отказу. Сбил столб и парализовал движение транспорта
- Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя
- Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине
- "Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на встречной полосе
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь
Новости партнёров
реклама