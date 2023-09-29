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Столб с доблестью выполнил свой долг

Столб с доблестью выполнил свой долг

Автор:
29 сентября 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Видео из Волгограда с трёх разных ракурсов. К счастью, нормальные не пострадали.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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7  комментариев
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899
Илья Час назад
Я даже не знаю каки законы надо вводить что бы люди престали садиться за руль пьяными.
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20k
Александр 5 минут назад
Нормально он справился с управлением, ни в кого не врезался, кроме столбов.
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3k
Anners 46 минут назад
Плюс посту сразу уже только за то, что не написали "Хуюндай".
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25k
Павел Плеханов 55 минут назад
Столб прикрыл собой остановку. А там, вроде, люди были.
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178
Иван Час назад
Каждому такому долб**бу по столбу!!!
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