Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

Водитель Ferrari сообщил, что он двигался по крайней левой полосе, объезжал справа яму и при возвращении обратно в свою полосу его догнала скорая помощь



Он также рассказал журналистам, что водитель скорой слишком торопился, хотя не спешил к больному, а сам он в результате ДТП почти не пострадал и чувствует себя хорошо. Медицинская бригада травм не получила.



В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что «скорая» в момент ДТП ехала на вызов.



Сотрудники ГИБДД составили на него два административных протокола: о нарушении правил маневрирования и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также полицейские оформили на депутата протокол за парковку на месте для инвалидов.