Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

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В Ярославле на улице Свободы автомобиль местного депутата Романа Галагаева Ferrari стоимостью 20 миллионов рублей столкнулся с машиной скорой помощи. Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения. При оформлении ДТП выяснилось, что у чиновника нет полиса ОСАГО.
Водитель Ferrari сообщил, что он двигался по крайней левой полосе, объезжал справа яму и при возвращении обратно в свою полосу его догнала скорая помощь
Он также рассказал журналистам, что водитель скорой слишком торопился, хотя не спешил к больному, а сам он в результате ДТП почти не пострадал и чувствует себя хорошо. Медицинская бригада травм не получила.
В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что «скорая» в момент ДТП ехала на вызов.
Сотрудники ГИБДД составили на него два административных протокола: о нарушении правил маневрирования и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также полицейские оформили на депутата протокол за парковку на месте для инвалидов.
Он также рассказал журналистам, что водитель скорой слишком торопился, хотя не спешил к больному, а сам он в результате ДТП почти не пострадал и чувствует себя хорошо. Медицинская бригада травм не получила.
В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что «скорая» в момент ДТП ехала на вызов.
Сотрудники ГИБДД составили на него два административных протокола: о нарушении правил маневрирования и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также полицейские оформили на депутата протокол за парковку на месте для инвалидов.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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И да, автор, а почему написано, что водитель пытался переложить вину на другого, но в видео он честно признался что он сам виноват?
А феррараст просто повернуть налево хотел со среднего ряда и прощёлкал помеху.