FISHKINET
Сообщество Аварии 6708 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

Автор:
25 мая 2023 09:17
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
1689
4
2
В Ярославле на улице Свободы автомобиль местного депутата Романа Галагаева Ferrari стоимостью 20 миллионов рублей столкнулся с машиной скорой помощи. Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения. При оформлении ДТП выяснилось, что у чиновника нет полиса ОСАГО.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Том Сойер 2 часа назад
Всё о народе думает.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon Полчаса назад
В этом вся сущность постсоветского человека: куплю машину за 20 млн. , но буду тряпочкой закрывать номер, чтобы сэкономить на парковке перед рестораном, гд ужинаю на 10 тыс. рублей; сэкономлю на ОСАГО, буду парковаться на местах для инвалидов и т.д. и т п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
860
Дмитрий Полчаса назад
Видно же что он развернуться хотел, даже поворотник включил, а теперь отмазки лепит, пидр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lobster 41 минуту назад
Не ощущения, что феррари за 20 млн у депутата и яма на дороге как-то между собой связаны???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бомбардир 42 минуты назад
Я думал у нас в городе нет таких машин. Есть места, где на обычной легковухе, не самой низкой, не проехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Koshak 42 минуты назад
Надеюсь компетентные органы заинтересовались откуда у слуги народа такой автомобиль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 46 минут назад
Пусть ямы починит, потом рот открывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
182
25k
Михаил Сметанкин 54 минуты назад
Водитель Феррари конечно чудак, но я сколько не пытался разглядеть на видео включенные проблесковые маячки на скорой, так мне это и не удалось. Короче все чудаки )))
И да, автор, а почему написано, что водитель пытался переложить вину на другого, но в видео он честно признался что он сам виноват?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
7guest 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 57 минут назад
Т.е. ремонт тачки за 20 лямов он решил свалить на обычного водилу скорой? При этом понимая, что виноват он сам. Депутат блин ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА Час назад
Огорчает что скорая, а не лесовоз или бетономешалка на 15 кубов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Доктор Джонс 2 часа назад
Нахрена в городе Феррари? На таких скоростях циркуляция масла в двигателе никакая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
ruslan d 2 часа назад
Депутат на Ферари , как это про жизнь ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SSD 2 часа назад
Ни ямы, ни мозгов у депутата - не обнаружилось)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
182
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13711



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#позитив#Жизнь#Приколы#удивительно
#интересно#интересное#животные#люди#подборка#кино#красота#знаменитости#США#фильм
#Юмор#автомобили#автомир#история#аварии#СССР#шоу бизнес#картинки#факты#авария
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Мальчик зажёг на школьной линейке Мальчик зажёг на школьной линейке Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Мужчине был послан знак свыше Мужчине был послан знак свыше

На что жалуетесь?

Вернуться