Летел по встречной на красный и сбил пешехода

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"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной "Нива", двигаясь со стороны Ворошиловского района в сторону Советского района, выехал на полосу встречного движения, проехал перекресток на запрещавший (красный) сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего школьника. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу", - сообщили в ГУ МВД.
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Парнишке выздоровления, на раебилитацию хорошо если 6-9 месяцев уйдет...
В УК для подобных должно квалифицироваться как покушение на убийство, 10-15 лет!
неужели возомнил себя Шумахером в Монако?
У меня лет 10 назад был случай, когда навигатор на встречку вывел. Разворачиваться пишлось.