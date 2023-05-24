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Летел по встречной на красный и сбил пешехода

Летел по встречной на красный и сбил пешехода

Автор:
24 мая 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной "Нива", двигаясь со стороны Ворошиловского района в сторону Советского района, выехал на полосу встречного движения, проехал перекресток на запрещавший (красный) сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего школьника. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу", - сообщили в ГУ МВД.
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Метки: Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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16  комментариев
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118k
dotcomma 56 минут назад
О, очередной дебил на тюненой ниве. Понтов, как будто гелик г63
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2k
Александр 8 минут назад
у мальчика диагностированы многочисленные тяжелые переломы обоих бедер и голени типичные травмы пострадавших от наездов пешеходов.
Парнишке выздоровления, на раебилитацию хорошо если 6-9 месяцев уйдет...
В УК для подобных должно квалифицироваться как покушение на убийство, 10-15 лет!
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
хрена себе у шнивовода тормозной путь...
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7k
Компьютер DELL с монитором 43 минуты назад
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SmartCat101 59 минут назад
вот нахрена на таком ведре летать?
неужели возомнил себя Шумахером в Монако?
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14k
Alex Час назад
Блин, подумалось, что он задом начал сдавать, чтобы добить пешехода.....
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8k
SuperTroll Час назад
Вообще что ли конченый? Топил по встречке на все деньги, а если бы не парнишка он бы на таран так и ушел в другие машины.
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Shtoppi Час назад
таких водятлов сажать нужно лет на 10, сразу на "строгач" и без права на удо.
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ЦСКА 2 часа назад
Дай Бог что бы выжил паренек! Повезло что по касательной! Ублюдка в тюрягу и работать на пострадавшего до его пенсии!
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Даже сказать нечего. Слов цензурных нет.
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