Взрыв газового баллона на АЗС

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В Бразилии на АЗС взорвался газовый баллон в автомобиле. В результате ЧП два человека ранены и госпитализированы, а машина полностью уничтожена.
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Метки: Бразилия ГБО аварии авто авто аварии автомир автомобили азс взрыв видео газовый баллон дтп машина
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