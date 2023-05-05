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Взрыв газового баллона на АЗС

Взрыв газового баллона на АЗС

Автор:
05 мая 2023 09:20
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   ГБО   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   азс   взрыв   видео   газовый баллон   дтп   машина   
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В Бразилии на АЗС взорвался газовый баллон в автомобиле. В результате ЧП два человека ранены и госпитализированы, а машина полностью уничтожена.

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Метки: Бразилия   ГБО   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   азс   взрыв   видео   газовый баллон   дтп   машина   
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6  комментариев
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5k
Андрей Час назад
Понимаю, что это единичные случаи, но у меня уже фобия к ГБО.
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5k
Шлагбаумэн 44 минуты назад
Так в итоге что, фарш?
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20k
Alf 2 часа назад
АГА, ОТКРЫВАЕТ БАГАЖНИК, А ТАМ МИНА...
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5k
pinbalist 2 часа назад
Нихренасе мужик в бронике родился.
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Дальнобой

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