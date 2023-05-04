Удирали от собаки и попали под автомобиль

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В Воронеже на перекрёстке улиц Ярославская и Танеева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Информации о по страдавших нет.
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