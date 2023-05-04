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Удирали от собаки и попали под автомобиль

Удирали от собаки и попали под автомобиль

Автор:
04 мая 2023 09:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Воронеже на перекрёстке улиц Ярославская и Танеева произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Информации о по страдавших нет.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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3  комментария
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155
RDV 2 часа назад
дети бл*ть...у меня брательник двоюродный тоже так с детства рассекал, падал несколько раз, чудом не убился... не понимаю родителей которые детям берут мопеды и мотоциклы... это и для взрослых то опасно, а для детей вообще смерть
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496
Ivan Shotgun 4 минуты назад
СобакЕн на перехват пошел, чтобы остановить этих слабоумных, но не смог...
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