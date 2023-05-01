Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий автомобиль в мире

Известно, что 22-летнего чудака на "Жигулях", который уже успел получить не один десяток штрафов за кустарные модификации машины, нашли правоохранители. На этот раз ему выписали 4 административных протокола — "управление транспортным средством при наличии неисправностей", "отсутствие страховки", "не пристегнутый ремень безопасности" и "управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке".