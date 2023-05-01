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Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий автомобиль в мире

Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий автомобиль в мире

Автор:
01 мая 2023 17:16
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Ставрополь   видео   жигули   заниженная подвеска   штраф   
1106
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Уму непостижимо, как эта машина ещё способна ездить.

Жители Ставрополя засняли на видео изуродованную необычную "шестёрку", которую занизили настолько, срезав заднюю часть кузова вместе с багажником, что непонятно, каким образом она едет по дороге.

Известно, что 22-летнего чудака на "Жигулях", который уже успел получить не один десяток штрафов за кустарные модификации машины, нашли правоохранители. На этот раз ему выписали 4 административных протокола — "управление транспортным средством при наличии неисправностей", "отсутствие страховки", "не пристегнутый ремень безопасности" и "управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке".

Сообщается, что автомобиль отправили в гараж на эвакуаторе. У владельца "Жигулей" забрали свидетельство о регистрации и номера машины.

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Метки: ДПС   Ставрополь   видео   жигули   заниженная подвеска   штраф   
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7  комментариев
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12k
Shtoppi 53 минуты назад
застрял в текстурах, как в плохо сделанной видеоигре )))))))))))))
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19k
anpetrof Минуту назад
Это она об асфальт стёрлась
...
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5k
livaneth 4 минуты назад
В оригинале ВАЗ-2106 заднеприводной. То есть просто отрезать, как отрезали и опереть корму на маленькие колëсики нельзя. Тут по видимому от Советской классики только корпус.
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2k
Василий Афиногенов 11 минут назад
Ссылка vk.com
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1k
Виталий 14 минут назад
Наверное слишком сильно нажал на тормоза, вот их и заклинила. Ну и вследствие этого, колёса стёрлись под самую задницу.
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18k
Александр Час назад
Минута славы
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5k
satra Час назад
Хорошая попытка, Яндекс.
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