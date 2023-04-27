Даже самый плохонький автомобиль можно сделать красавцем с помощью умелой реставрации

Чтобы восстановить машину, нередко требуется ремонт кузовных деталей, замена утраченных частей и покраска. Отдельная сложность — это реставрация салона. Однако наши герои успешно справились со всеми поставленными задачами. Вы только посмотрите, что у них получилось!
Некоторые люди считают, что старым авто самое место на свалке. Другие же уверены, что им можно подарить вторую жизнь, если как следует потрудиться над внешним обликом и начинкой. Именно работам этих неугомонных умельцев (реставраторов) мы и уделим сегодня особое внимание.
Реставрация старых автомобилей — особый вид искусства, требующий колоссальных вложений денег, терпения и свободного времени. Поэтому можно с уверенностью сказать, что такое занятия подходит не для каждого. Реставраторы — это отдельный тип фанатов авто, которые готовы пожертвовать многим, чтобы их железный друг вновь встал на колёса.
Завершена реставрация автомобиля моей мечты
Реставрацию делали я и мой тесть. Он сделал большую часть тяжёлой работы с кузовом и покраской. Многим тонкостям я научился уже в процессе. В целом это был потрясающий опыт. Я начал собирать детали и восстанавливать мелкие несовершенства в своём подвале около 3 лет назад. Затем мы затащили машину в гараж, чтобы по-настоящему начать всю работу.
Немного потрудился над обновлениями
Реставрация Chevrolet Camaro Z28
Восстановил классический Stingray у себя в гараже
До и после моего 8-летнего проекта
На полное восстановление этой машины ушло около 50 тысяч долларов.
Отменный апгрейд
Спас от горькой участи на свалке
Как новая
Крутое преображение умирающей машины
Какую почвенную смесь вы использовали, чтобы вырастить его таким красивым и красным?
Дал вторую жизнь
Ныса 522, будем жить!
Нашёл в гараже соседа ржавую «Моргуновку» (СеАЗ С-3А 1960 года), поставил «вариатор» и сделал из неё «конфетку»
Восстановление кабриолета «Ленинград»
Почти развалившийся «Ленинград» без мотора и с проржавевшим кузовом купили поклонники ретрокаров из Латвии, которые полностью восстановили автомобиль.
Вот какие чудеса творят умелые руки
Не верится, что это одна и та же машина
Из развалюхи в красотку
Источник:
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PS Некоторые из этих машин не вижу смысла восстанавливать, например последняя праворукая тойота и ещё красный фургон. Они и новые были так себе, и сейчас восстановленные не представляют коллекционной ценности.
Если только "для себя", например как воспоминание детства и т.п.