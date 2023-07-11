FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11374 поста • 829 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
До 320 км/ч: Белоруссия показала свой гоночный автомобиль от Минского тракторного завода

До 320 км/ч: Белоруссия показала свой гоночный автомобиль от Минского тракторного завода

Автор:
11 июля 2023 09:13
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Белоруссия   Иннопром   авто   екатеринбург   машина   новости   трактор   
2472
1
2

Разработка была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Российский премьер Мишустин и его белорусский коллега Головченко пытались прокатиться на супермобиле, но его создатели признались, что машина «не работает» — это просто макет.

По утверждению представителей МТЗ, настоящий болид собран из комплектующих белорусского трактора и способен разогнаться до 320 километров в час

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   Белоруссия   Иннопром   авто   екатеринбург   машина   новости   трактор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Lesha86 4 часа назад
Сделано прикольно.
Вот только задние колёса имеют такой дисбаланс, что километров на 130-150 могут и поотлетать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 Час назад
На формулу 1 готовятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov 2 часа назад
Ну вообще это дауншифтерство, переход на более легкое, лентяйское.
Трактор спроектировать, вообще-то, несколько сложнее, чем автомобиль, даже гоночный. У трактора всё рассчитано на малую скорость, т.е. радиатор заведомо больше, иначе всё перегреется, вдобавок от трактора куда более усилий нужно, он ходить будет "на низких передачах", он же тащит за собой плуги и прочее такое.
А автомобиль чего - он тупо сам себя везет, редко - прицеп. И всё.
А уж оборудование тракторное навесное - там вообще полный набор всякой всячины. С таким соревноваться может разве только грузовая спецтехника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Seryi_spb 2 часа назад
Сначала мотоцикл, теперь болид, только бы самокаты не додумались делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
народ а это же идея !!
типо формула 1 но по грунтовке например.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 2 часа назад
"что машина «не работает» это просто макет."

да на этом иннопроме ничего не работает...Тока гречки перекусить можно по ресторанным ценам. И авто-пробки от самого города. Ф топку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Соломей 2 часа назад
320, это ещё с плугом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 3 часа назад
Похоже что этот болид проектировался исключительно для Питера. Только там есть самое высокое здание в Европе, высотой больше 405 метров. Это Лахта-центр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov Bill 2 часа назад
Самое высокое здание в Европе, коли уж взялись Россию к Европе относить, это Останкинская башня, высотой 540 метров. Возведена в 1967 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d 3 часа назад
Страх то какой ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 3 часа назад
Безграмотный заголовок:
"Белоруссия показала свой гоночный автомобиль от Минского тракторного завода"
не ОТ минского тракторного завода, а "...автомобиль минского тракторного завода".

Частицу ОТ часто неуместно применяют безграмотные журналюги, которые, как известно, одинаково профессионально не разбираются ни в одном вопросе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov mbr 2 часа назад
Наверное всё-таки "от", потому что завод выдал этот автомобиль, но не производит его серийно и не на нем в принципе специализируется.
"минского тракторного завода" может быть пока только трактор. Что, в принципе, и хорошо, потому что трактора явно нужнее болидов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Компьютер DELL с монитором 3 часа назад
Ждём летающий экскаватор !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov Компьютер DELL с монитором 2 часа назад
За облака зацепится ковшом и полетит )) Как в мультике про тилимилитрямзию, только с экскаватором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Billi_Bons 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 4 часа назад
А мне случайно прочиталось "Гоночный автомобиль может разогнаться до 32 км/ч" Что за фигня думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov Федор 2 часа назад
Не ну а чо, гоночный автомобиль же может разогнаться до 32 км/ч ))) Бросьте камень в меня те, кто считает, что не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов 4 часа назад
Вспашка поля на скорости 320 км\ч. Это прорыв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Per aspĕra ad astra 4 часа назад
Молодцы, Белорусы!!!
Простенько (как всё великое) и с юмором и с самоиронией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451096



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Маразм и штрафы
Маразм и штрафы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#интересно#история#истории#СССР#Китай#питер#Ynews
#люди#Прикол#интересное#новости#фильм#кино#истории из жизни#Мемы#шоу бизнес#Жизнь
#животные#Юмор#факты#США#пляж#Сочи#дизайн#море#удивительно#спасение
Маразм и штрафы Маразм и штрафы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться