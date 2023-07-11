До 320 км/ч: Белоруссия показала свой гоночный автомобиль от Минского тракторного завода

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Разработка была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
Российский премьер Мишустин и его белорусский коллега Головченко пытались прокатиться на супермобиле, но его создатели признались, что машина «не работает» — это просто макет.
По утверждению представителей МТЗ, настоящий болид собран из комплектующих белорусского трактора и способен разогнаться до 320 километров в час
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Вот только задние колёса имеют такой дисбаланс, что километров на 130-150 могут и поотлетать.
Трактор спроектировать, вообще-то, несколько сложнее, чем автомобиль, даже гоночный. У трактора всё рассчитано на малую скорость, т.е. радиатор заведомо больше, иначе всё перегреется, вдобавок от трактора куда более усилий нужно, он ходить будет "на низких передачах", он же тащит за собой плуги и прочее такое.
А автомобиль чего - он тупо сам себя везет, редко - прицеп. И всё.
А уж оборудование тракторное навесное - там вообще полный набор всякой всячины. С таким соревноваться может разве только грузовая спецтехника.
типо формула 1 но по грунтовке например.
да на этом иннопроме ничего не работает...Тока гречки перекусить можно по ресторанным ценам. И авто-пробки от самого города. Ф топку...
"Белоруссия показала свой гоночный автомобиль от Минского тракторного завода"
не ОТ минского тракторного завода, а "...автомобиль минского тракторного завода".
Частицу ОТ часто неуместно применяют безграмотные журналюги, которые, как известно, одинаково профессионально не разбираются ни в одном вопросе.
"минского тракторного завода" может быть пока только трактор. Что, в принципе, и хорошо, потому что трактора явно нужнее болидов.
Простенько (как всё великое) и с юмором и с самоиронией.