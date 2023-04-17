На калининградском Автоторе запустили сборку трёх моделей китайских кроссоверов SWM

Марка SWM первоначально была основана в Италии, на что «Автотор» обращает отдельное внимание. Создали компанию ещё в начале 1970-х для производства мотоциклов, однако со временем финансовые дела фирмы пошатнулись, и она перешла под контроль китайцев. На домашнем рынке SWM позиционируется как производитель доступных автомобилей, но особым спросом они не пользуются.



Между тем у «Автотора» и Shineray уже имеются планы по разработке совместной стратегии на период вплоть до 2032 года. Она подразумевает как локализацию производства, так и расширение модельного ряда. Однако уже на раннем этапе оговаривается, что развитие сотрудничества возможно лишь при условии, что кроссоверы SWM найдут покупателей в России.