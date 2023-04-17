На калининградском Автоторе запустили сборку трёх моделей китайских кроссоверов SWM

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Сразу три кроссовера из Китая встали на конвейер завода «Автотор» в Калининграде. Это модели малоизвестной марки SWM, входящей в концерн Shineray. На первом этапе речь идёт только о крупноузловой сборке, но если российский рынок примет новинки, «Автотор» и Shineray обещают подумать о локализации производства.
Официально завод пока лишь опубликовал изображения машин и озвучил их названия. В Калининграде начали собирать SWM G01, G01F, а также G05 Pro. Никакие технические данные не обнародуются, но на домашнем рынке модели представлены уже несколько лет.
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SWM G01
Кроссовер SWM G01 при длине 4.6 метра и колёсной базе 2.75 метра комплектуется либо 2-литровым атмосферником на 143 л. с., либо 1.5-литровым турбомотором, развивающим 156 л. с. Среди доступных коробок передач — механические на пять или шесть ступеней, классический 6-диапазонный автомат или 7-ступенчатый робот. SWM G01F представляет собой тот же самый вседорожник, но с более современным дизайном кузова и улучшенным интерьером.
SWM G05 Pro
SWM G05 Pro более крупный. Его длина составляет 4.75 метра при расстоянии между осями 2.75 метра. Несмотря на идентичную G01 колёсную базу, G05 может иметь три ряда сидений в салоне. Для G05 предлагаются те же двигатели, что и для G01, но кроссовер не оснащают ни автоматом, ни самой простой механической коробкой.
Марка SWM первоначально была основана в Италии, на что «Автотор» обращает отдельное внимание. Создали компанию ещё в начале 1970-х для производства мотоциклов, однако со временем финансовые дела фирмы пошатнулись, и она перешла под контроль китайцев. На домашнем рынке SWM позиционируется как производитель доступных автомобилей, но особым спросом они не пользуются.
Между тем у «Автотора» и Shineray уже имеются планы по разработке совместной стратегии на период вплоть до 2032 года. Она подразумевает как локализацию производства, так и расширение модельного ряда. Однако уже на раннем этапе оговаривается, что развитие сотрудничества возможно лишь при условии, что кроссоверы SWM найдут покупателей в России.
Между тем у «Автотора» и Shineray уже имеются планы по разработке совместной стратегии на период вплоть до 2032 года. Она подразумевает как локализацию производства, так и расширение модельного ряда. Однако уже на раннем этапе оговаривается, что развитие сотрудничества возможно лишь при условии, что кроссоверы SWM найдут покупателей в России.
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