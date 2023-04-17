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На калининградском Автоторе запустили сборку трёх моделей китайских кроссоверов SWM

На калининградском Автоторе запустили сборку трёх моделей китайских кроссоверов SWM

Автор:
17 апреля 2023 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: swm   Автовсячина   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   кроссовер   машина   
859
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Сразу три кроссовера из Китая встали на конвейер завода «Автотор» в Калининграде. Это модели малоизвестной марки SWM, входящей в концерн Shineray. На первом этапе речь идёт только о крупноузловой сборке, но если российский рынок примет новинки, «Автотор» и Shineray обещают подумать о локализации производства.
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Метки: swm   Автовсячина   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   кроссовер   машина   
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14  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
Шильдик ставить за миллион не надо, тогда, возможно, найдут покупателя.
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2k
Alex 15 минут назад
Мда, быстро китаезы подсуетились.
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628
partners74 Час назад
350 000 рублей. да-да, 350тр, не больше, не меньше. и тогда п.зда гейропе.йскому аптопрому)))
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Есть одно но ,ценна сего китаского чуда в России ?
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377
Knives22 Мамба Час назад
Откуда инфа? Это за какую модель?
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377
Knives22 Сергей Полчаса назад
за 2 300 000 SWM G01F в топе из Китая привезти можно, только пару минусов не русифицирован и гарантии нет.
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521
Руслана Тарасова 2 часа назад
Проблема здесь только одна - дикая, можно сказать идиотская жадность наших местных дилеров. Накрутили на базовую цену китайцев ещё столько же допов, мол куда народу деваться. А в результате , что имеем: падение продаж и все последующие минусы для бюджета государства. Думаю, в нынешних условиях, надо контролировать тупую жадность дилеров , плюс параллельное развитие именного своего автопрома. И пусть это будут китайские машины, нет в этом ничего плохого. Ну в далёких 70-х годах, стал же ведь , отнюдь ни самый лучший, "Фиат-124" локомотивом советского автопрома.
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
внешне скучные, у китайцев много красивых машин
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377
Knives22 2 часа назад
"Однако уже на раннем этапе оговаривается, что развитие сотрудничества возможно лишь при условии, что кроссоверы SWM найдут покупателей в России."
Если в Калининграде к машине много лишнего не прилипнет то покупателя найдут.
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