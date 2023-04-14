Каким "чудаком" надо быть, чтобы такое совершить?

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Если выражаться культурно, то торопыга на ВАЗ 2114 подрезал и ударил в бок ЛАДУ Калину, в которой ехала 58-летняя женщина и 9-летняя пассажирка. После содеянного "чудак", как последний трус, попытался скрыться. Калина вылетела с дороги и перевернулась. Врачи госпитализировали 9-летнюю девочку.
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