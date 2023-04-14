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Каким "чудаком" надо быть, чтобы такое совершить?

Каким "чудаком" надо быть, чтобы такое совершить?

Автор:
14 апреля 2023 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Если выражаться культурно, то торопыга на ВАЗ 2114 подрезал и ударил в бок ЛАДУ Калину, в которой ехала 58-летняя женщина и 9-летняя пассажирка. После содеянного "чудак", как последний трус, попытался скрыться. Калина вылетела с дороги и перевернулась. Врачи госпитализировали 9-летнюю девочку.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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10  комментариев
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3k
Ухалус Посовиномус 3 часа назад
Интересно, поймал рег этого петуха?
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−2
blair-panther 9 минут назад
Инетресно, будь вместо калины машина с ESP помогло бы это не улететь так?
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590
Дмитрий Полчаса назад
Сжечь тварь ссыкливую вместе с его помойкой.
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12k
кот базилий 2 часа назад
Четкий пацан из ближайшей деревни 100%
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15k
Габит Калыков 2 часа назад
Бей на своей полосе!
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18k
Александр 2 часа назад
Надеюсь девочка оправится от аварии, а того мудака посадят
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74k
Доктор Джонс 3 часа назад
Вот урод!
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1k
Вова Колесников 3 часа назад
какая нетерпеливая , мстительная и трусливая СОБАКА
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10k
ScorpionDS 3 часа назад
Выглядит как умышленное подрезание, а это уже скорее попытка убийства ..., надеюсь его поймали.
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