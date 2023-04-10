Нелепое ДТП с дракой из Санкт-Петербурга

1419
1
1
ДТП из Санк-Петербурга, которое моментально переросло в драку-избиение. Очень много вопросов и так мало ответов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Машина с детьми провалилась в яму с кипятком
- Десятка не вписалась в поворот и устроила смертельное ДТП
- Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад
- Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе
- Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
Новости партнёров
реклама