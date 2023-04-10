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Нелепое ДТП с дракой из Санкт-Петербурга

Нелепое ДТП с дракой из Санкт-Петербурга

Автор:
10 апреля 2023 09:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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ДТП из Санк-Петербурга, которое моментально переросло в драку-избиение. Очень много вопросов и так мало ответов.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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13  комментариев
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8k
SuperTroll Час назад
На камрюхе олень с синдромом "хозяин жизни". Сложно было бусик пропустить, пока он маневр закончит? Начал бодро, а описдюилися стремно)
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3k
Natalia 10 минут назад
о, у соседей такой же песик. Он первый кидается, и сразу бежать. Несколько раз догоняли другие собаки, но выводов он не делает.
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18k
AzuveR 14 минут назад
Синий, явно переоценил свои силы и малёха выгреб .
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5k
dom23 14 минут назад
на перекрёстке движение задним ходом запрещено, вот результат
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50k
Войнов 44 минуты назад
Декриминализировали побои, как результат - масса придурков получили возможность реализовывать свою агрессию. Так бы один-другой заработали по статье, другие бы придурки призадумались.
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9k
SSD 51 минуту назад
На камри вез девушку, решил показать ей, какой он смелый и мощный, но не угадал. Инфа 146%.
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8k
Борис Карабанов 59 минут назад
Наверняка, прежде чем броситься друг на друга они сказали что-то вроде "Я сейчас Вас ударю, сударь, защищайтесь!". На самом же деле, не могли же два жителя культурной столицы просто так, с матом, по-быдляцки начинать мутузить друг друга из-за обычного ДТП, регламент разрешения споров по которому прописан до мелочей?
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7k
Nikolay Час назад
Угол Гагаринской улицы и Шпалерной. В этом месте много "оленей" пасется. Центр города, много пабов и ночных клубов. Стада "оленей" мигрируют с места на место и устраивают "брачные игры"
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53k
dima423 Час назад
ну хоть без расчлененки обошлось, уже хорошо)
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