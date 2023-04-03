Велосипедист против автомобиля. ДТП из Воронежа

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В результате безрассудных и необдуманных действий водителя велосипеда произошло ДТП. О состоянии и самочувствии велосипедиста ничего не сообщается. Осторожно, очень громкая музыка, даже камере от неё плохо!
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