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Велосипедист против автомобиля. ДТП из Воронежа

Велосипедист против автомобиля. ДТП из Воронежа

Автор:
03 апреля 2023 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В результате безрассудных и необдуманных действий водителя велосипеда произошло ДТП. О состоянии и самочувствии велосипедиста ничего не сообщается. Осторожно, очень громкая музыка, даже камере от неё плохо!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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7  комментариев
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17k
Роберт Шекли Час назад
Автор, сделай погромче, не слышно же ничего
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Жирный бот 2 минуты назад
это жесть.. я про звук)
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3k
Дмитрий Тимофеев 41 минуту назад
Автор видео решил всем показать какой дебил
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212
Диман Час назад
автор видео
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Леший Час назад
чего он там склонился над ним....надо было с ноги в башку бить....всё равно в ней ничего нет
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Велосипедист решил покончить с собой, чтобы не слышать этот "пердеж" из авто с регистратором
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Дальнобой

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