FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11065 постов • 822 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
10 самых дорогих классических маслкаров, проданных на аукционе

10 самых дорогих классических маслкаров, проданных на аукционе

Автор:
19 апреля 2023 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   маслкар   машина   
1124
36
Многие маслкары были доступными по цене в свое время, но в наши дни ситуация сильно изменилась. Несмотря на то, что их эпоха давно прошла, эти "звери" по-прежнему пользуются большим спросом. В этой подборке 10 моделей, которые продали по рекордным ценам на аукционах.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   маслкар   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
кошка бобик Час назад
Хорошо вот купил я это старье , а какой бензин туда заливать?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
Александр 45 минут назад
И стоят они в гаражах без движения, судя по шинам, они даже на место съёмок не своим ходом едут, а на платформе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Час назад
Фактически цена не просто за "маслкары", а именно за штучность. И тут уже не важно что это за модель. Не проверял но уверен просто что, для примера, классический Ford Mustang Shelby GT500 не версии "Eleanor" стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Darkwing Duck Виктор 21 минуту назад
Так и Eleanor - это не версия, если уж на то пошло. Это исключительно киношная машина. Этим именем назывался Мустанг (то ли Boss, то ли Mack 1) из фильма "Угнать за 60 секунд" 1974 года.
В фильме с Николасом Кейджем решено было как дань уважения оригиналу тоже использовать Мустанг с таким же именем. Но уже другой модели. И кстати, автор вроде как неправ. Настоящие GT версии в фильме не участвовали, слишком дорого и глупо покупать ценные мелкосерийные машины. Были куплены 11 обычных Мустангов. Настоящую GT купил себе Джерри Брукхаймер, продюсер фильма. А в остальном да, вроде так. Ходовых авто было всего три, и уцелел вроде всего один, вот он и кочует по аукционам.
Кстати, если я правильную инфу прочитал, с правами на Eleanor сейчас большая печалька для самодельщиков и всех тех, кто хочет такую машину (из фильма 2000 года). Имя до сих пор как торговая марка принадлежит семье Дэна Халицки, а права на обвес приобрела какая-то компания. Так что в США сейчас нельзя просто так сделать себе такую машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Вася Васильев Час назад
Красивых среди этих машин нет. И столько денег они точно не стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Вася Васильев Виктор Час назад
Именно ))) на вкус и цвет. мустанг ещё туда-сюда а остальное чисто реднековский кайф. По техническим параметрам да и по визуальным эти автомобили полная херня. При этом я ещё могу понят взрослых людей которые считают это красивым ибо эти машинки были в кино и на улицах тогда когда эти люди были детьми, а в детстве всё кажется прекрасным... Но эти взрослые люди это американцы, а в нашем детстве это было либо в журналах либо на вкладышах жвачек. По этому никаких детских воспоминаний про эти машины быть не может у наших людей. Или вот к примеру американское представление о том что делориан это красивая машина )) ну реально ублюдочная же тачка. Ну и естественно салоны в этих машинах это пик убожества, если что на настоящих американских машинах покатался в своё время положительных воспоминаний ноль. Вот итальянские машины это совсем другое дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4486



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
Набирающие популярность в сообществах
Стоматология в Америке - счет за установку коронки
Стоматология в Америке - счет за установку коронки
В чём сила юмора?
В чём сила юмора?
Вот так "Вызов"
Вот так "Вызов"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#животные#интересно#авто аварии#подборка#улыбнуло#шоу бизнес#дети
#Юмор#машина#история#факты#позитив#люди#Автовсячина#кино#полиция#картинки
#автомобили#Прикол#в мире#дтп#аварии#США#СССР#Китай#Вещи#Прошлое
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Первый полноприводный Chevrolet Corvette пустят с молотка Первый полноприводный Chevrolet Corvette пустят с молотка Очень редкую Ferrari выставили на продажу за 1.300.000 евро Очень редкую Ferrari выставили на продажу за 1.300.000 евро 30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги 30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги Редкий длинноносый Land Rover выставили на продажу Редкий длинноносый Land Rover выставили на продажу Dodge Viper Defender построенный для кино выставили на торги Dodge Viper Defender построенный для кино выставили на торги

На что жалуетесь?

Вернуться