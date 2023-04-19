10 самых дорогих классических маслкаров, проданных на аукционе

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Многие маслкары были доступными по цене в свое время, но в наши дни ситуация сильно изменилась. Несмотря на то, что их эпоха давно прошла, эти "звери" по-прежнему пользуются большим спросом. В этой подборке 10 моделей, которые продали по рекордным ценам на аукционах.
1967 Ford Mustang Shelby GT500 "Eleanor" - 1 миллион долларов
Когда дело доходит до культовых кинокаров, Элеонора из фильма «Угнать за 60 секунд» обычно занимает первое место в списке фаворитов. Разработанные Стивом Стэнфордом одиннадцать "Элеонор", построенных для фильма, были модифицированными Shelby GT500 67 года со специальными панелями кузова и установленными по центру фарами дальнего света. Оснащена двигателем V8 с 400 л.с.
Модель несколько раз продавали на аукционах, и ее самая высокая цена составила 1 миллион долларов. Этот Мустанг действительно уникален, так как из 11 созданных автомобилей только три были на ходу, а два из них были уничтожены во время съемок. Это делает машину невероятно ценной.
Модель несколько раз продавали на аукционах, и ее самая высокая цена составила 1 миллион долларов. Этот Мустанг действительно уникален, так как из 11 созданных автомобилей только три были на ходу, а два из них были уничтожены во время съемок. Это делает машину невероятно ценной.
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Chevrolet Camaro ZL1 1969 года — 1,1 миллиона долларов
Этот Chevy 1969 года, окрашенный в цвет Hugger Orange, установил рекорд самого дорогого Camaro, проданного на аукционе в 2020 году. Что сделало этот Camaro ZL1 таким особенным? Владелец нашел оригинальный блок двигателя автомобиля и установил его. Получилась полностью оригинальная модель.
Всего было изготовлено 69 экземпляров и производство велось только в 1969 году. Эту модель отличал специальный воздухозаборник. Легко понять, почему этот автомобиль получил такую цену.
Всего было изготовлено 69 экземпляров и производство велось только в 1969 году. Эту модель отличал специальный воздухозаборник. Легко понять, почему этот автомобиль получил такую цену.
Кабриолет Plymouth Cuda 1971 года — 1,1 миллиона долларов
1971 год последний, когда производилась эта модель с опцией кабриолета. Это лишь одна из причин, по которой Cuda был продан на аукционе за колоссальные 1,1 миллиона долларов.
Первоначально он был в коллекции Стивена Джулиано, где его отреставрировали очень тщательно. Оснащен двигателем 440 6-BBL объёмом 7,2 литра V8. Развивал двигатель 395 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Выпущено 12 экземпляров, поэтому цена оправдана.
Первоначально он был в коллекции Стивена Джулиано, где его отреставрировали очень тщательно. Оснащен двигателем 440 6-BBL объёмом 7,2 литра V8. Развивал двигатель 395 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Выпущено 12 экземпляров, поэтому цена оправдана.
Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года — 1,2 миллиона долларов
В 1970 году GM снова разрешила производить мощные двигатели, и на свет появился 454 LS6. Установили это двигатель в Chevelle и получили дрэг-рейсер с 450 л.с. Эта модель не проиграла ни одной гонки в соревнованиях.
После нескольких переходов из рук в руки он был на аукционе за невероятные 1,2 миллиона долларов. К сожалению, несколько лет спустя, когда его снова выставили на продажу, он не стоил так много.
После нескольких переходов из рук в руки он был на аукционе за невероятные 1,2 миллиона долларов. К сожалению, несколько лет спустя, когда его снова выставили на продажу, он не стоил так много.
Dodge Hemi Daytona 1969 года — 1,3 миллиона долларов
Классический Daytona выглядит довольно дико, с огромным антикрылом и клиновидной передней частью. Daytona были построены для участия в гонках NASCAR, и этот экземпляр 69-го года был редкостью. Построено всего 22 автомобиля с двигателем 426 и 4-ступенчатой МКПП.
Зеленые ковшеобразные сиденья единственные в своем роде, а остальная часть интерьера была довольно роскошной для того времени, с электроприводом сидений и окон. Неудивительно, что эта зеленая машина получила такую цену.
Зеленые ковшеобразные сиденья единственные в своем роде, а остальная часть интерьера была довольно роскошной для того времени, с электроприводом сидений и окон. Неудивительно, что эта зеленая машина получила такую цену.
Dodge Hemi Challenger R/T Convertible 1970 года — 1,4 миллиона долларов
Этот кабриолет с цветом Plum Crazy Purple, один из пяти 4-ступенчатых Challenger с МКПП, выпущенных в 1970 году. Он может похвастаться Hemi V8 объемом 7 литров и 425 л.с., двумя 4-камерными карбюраторами и 15-дюймовыми колесами Rallye. Максимальная скорость составляла 215 км/ч, разгон до 100 км/ч - 5 секунд, а расход составлял 32 литра.
Кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1970 года — 2,7 миллиона долларов
Это может показаться странным, что за более чем пять десятилетий этот Cuda проехал всего 44 000 километров. Он один из 17 выпущенных кабриолетов.
Оснащенный двигателем Hemi V8 и двумя 4-камерными карбюраторами, он был одним из трех, построенных для экспорта в Канаду, и считается единственным сохранившимся. В довершение ко всему, это также единственная Cuda 1970 года с сочетанием внешнего вида Lemon Twist и коричневого салона.
Оснащенный двигателем Hemi V8 и двумя 4-камерными карбюраторами, он был одним из трех, построенных для экспорта в Канаду, и считается единственным сохранившимся. В довершение ко всему, это также единственная Cuda 1970 года с сочетанием внешнего вида Lemon Twist и коричневого салона.
Кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1971 года — 3,5 миллиона долларов
Считается, что это единственный кабриолет Cuda с механической 4-ступенчатой КПП. Он был продан за ошеломляющую цену в 3,5 миллиона долларов, когда был выставлен на аукционе в Сиэтле. Этот Hemi просто невероятен, с соответствующими ярко-синими интерьером и экстерьером, двойной хромированной выхлопной трубой и воздухозаборником Shaker. Под капотом классика с двигателем Hemi мощностью 425 л.с. Безусловно это настоящий зверь на дороге.
Ford Mustang GT «Bullitt» 1968 года — 3,74 миллиона долларов
Стив МакКуин мог сделать любой автомобиль крутым. Так случилось с Mustang который стал легендой. Этот GT использовался в фильме «Буллит», на котором МакКуин "гонял" по улицам Сан-Франциско. Назвать его культовым было бы преуменьшением.
Эта важная часть голливудской истории имеет почти обыденную собственную историю, много раз переходил из рук в руки и использовался в качестве автомобиля на каждый день. Но в 2020 был выставлен на аукцион и продан за рекордную сумму.
Эта важная часть голливудской истории имеет почти обыденную собственную историю, много раз переходил из рук в руки и использовался в качестве автомобиля на каждый день. Но в 2020 был выставлен на аукцион и продан за рекордную сумму.
Mustang Shelby GT350R 1965 года — 4 миллиона долларов
Наверное это самый дорогой Мустанг в мире. Этот Shelby GT350R 65-го года был прототипом гоночной модели. Хотя на его базе было сделано еще 34 автомобиля, этот — единственный в своем роде.
С модифицированным двигателем V8, Кен Майлз привел свой первый GT350R к победе в Зеленой долине. Автомобиль получил прозвище «Летающий Мустанг», так как во время той гонки он был сфотографирован с оторвавшимися от земли колесами. 4 миллиона долларов за маслкар, который почти летает? Звучит правильно.
С модифицированным двигателем V8, Кен Майлз привел свой первый GT350R к победе в Зеленой долине. Автомобиль получил прозвище «Летающий Мустанг», так как во время той гонки он был сфотографирован с оторвавшимися от земли колесами. 4 миллиона долларов за маслкар, который почти летает? Звучит правильно.
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Даже если надо понтануться где-то и километр-другой проехать - в таком объеме думаю можно найти любой бензин какой нужен. И цена будет не важна.
Но скорей всего, удел этих машин стоять в ангаре в частных коллекциях.
В фильме с Николасом Кейджем решено было как дань уважения оригиналу тоже использовать Мустанг с таким же именем. Но уже другой модели. И кстати, автор вроде как неправ. Настоящие GT версии в фильме не участвовали, слишком дорого и глупо покупать ценные мелкосерийные машины. Были куплены 11 обычных Мустангов. Настоящую GT купил себе Джерри Брукхаймер, продюсер фильма. А в остальном да, вроде так. Ходовых авто было всего три, и уцелел вроде всего один, вот он и кочует по аукционам.
Кстати, если я правильную инфу прочитал, с правами на Eleanor сейчас большая печалька для самодельщиков и всех тех, кто хочет такую машину (из фильма 2000 года). Имя до сих пор как торговая марка принадлежит семье Дэна Халицки, а права на обвес приобрела какая-то компания. Так что в США сейчас нельзя просто так сделать себе такую машину.