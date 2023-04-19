10 самых дорогих классических маслкаров, проданных на аукционе

Когда дело доходит до культовых кинокаров, Элеонора из фильма «Угнать за 60 секунд» обычно занимает первое место в списке фаворитов. Разработанные Стивом Стэнфордом одиннадцать "Элеонор", построенных для фильма, были модифицированными Shelby GT500 67 года со специальными панелями кузова и установленными по центру фарами дальнего света. Оснащена двигателем V8 с 400 л.с.



Модель несколько раз продавали на аукционах, и ее самая высокая цена составила 1 миллион долларов. Этот Мустанг действительно уникален, так как из 11 созданных автомобилей только три были на ходу, а два из них были уничтожены во время съемок. Это делает машину невероятно ценной.