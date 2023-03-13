FISHKINET
Сообщество Аварии 6411 постов • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Двое школьников попали под машину Армавире

Двое школьников попали под машину Армавире

Автор:
13 марта 2023 09:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
126
1
1
Двое школьников из Армавира пострадали перебегая дорогу по пешеходному переходу. Водитель-женщина не успела среагировать и в буквальном смысле раскидала детей. С тяжёлыми травмами они были доставлены в больницу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1126



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень...
Набирающие популярность в сообществах
Чёрный лебедь
Чёрный лебедь
Автовсячина
Автовсячина
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Фотографии#дети#США#инцидент#Мемы#полиция
#Юмор#факты#интересно#Приколы#комментарии#подборка#кино#сарказм
#СССР#история#картинки#Прикол#новости#конфликт#люди#Жизнь
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходов Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходов Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае Авария дня. Приору выкинуло на встречную полосу Авария дня. Приору выкинуло на встречную полосу Авария дня. Женщина перепутала педали и влетела в окно дома Авария дня. Женщина перепутала педали и влетела в окно дома

На что жалуетесь?

Вернуться