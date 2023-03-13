Двое школьников попали под машину Армавире

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Двое школьников из Армавира пострадали перебегая дорогу по пешеходному переходу. Водитель-женщина не успела среагировать и в буквальном смысле раскидала детей. С тяжёлыми травмами они были доставлены в больницу.
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