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21 февраля, на трассе в Иловлиноском районе 58-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» ехала со стороны Москвы в сторону Волгограда. Во время движения она выехала на встречную полосу и зацепила прицеп с катером, после чего отлетела в фуру Mercedes.
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После столкновения с фурой «Гранту» отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате ДТП автомобилистка скончалась на месте происшествия.
Водители других автомобилей не получили серьезных травм.
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