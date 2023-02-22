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Авария дня. В Волгоградской области женщина на «Гранте» попала в смертельное ДТП

Авария дня. В Волгоградской области женщина на «Гранте» попала в смертельное ДТП

Автор:
22 февраля 2023 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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21 февраля, на трассе в Иловлиноском районе 58-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» ехала со стороны Москвы в сторону Волгограда. Во время движения она выехала на встречную полосу и зацепила прицеп с катером, после чего отлетела в фуру Mercedes.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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7  комментариев
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12k
Ivan 2 часа назад

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6k
sumrаknn 2 часа назад
Мне одному показалось, что рег - конченный мутак? Для тех кто тормозит - впереди машина выезжает на встречку, когда там оживленный поток, а рег вместо аварийки и тормоза , дает газу.
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9k
Игорь 2 часа назад
она и под желтую фуру чуть не залетела
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6k
5 копеек 3 часа назад
Печально. Вот и вчера у соседей под Минском случилась трагедия на дороге
Ссылка youtu.be
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