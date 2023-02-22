21 февраля, на трассе в Иловлиноском районе 58-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» ехала со стороны Москвы в сторону Волгограда. Во время движения она выехала на встречную полосу и зацепила прицеп с катером, после чего отлетела в фуру Mercedes.