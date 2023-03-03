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Harley Davidson 1916 года - мотоцикл управляемый из коляски

Harley Davidson 1916 года - мотоцикл управляемый из коляски

Автор:
03 марта 2023 13:03
Сообщество : Автомир
Метки: США   авто   автомобили   история   машина   мотоцикл   раритет   
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Оказывается существовала в 1916 году очень интересная модель мотоцикла Harley Davidson с коляской, где управление мотоциклом происходило из самой коляски. Данный экземпляр находится в музее Wheels Through Time (Колеса сквозь время), расположенном в Северной Каролине.

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Метки: США   авто   автомобили   история   машина   мотоцикл   раритет   
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1  комментарий
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Александр 2 часа назад
Для толстожопа какого-то, кому было трудно перекидывать ногу через мот и сиденье было узкое.
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