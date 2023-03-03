Harley Davidson 1916 года - мотоцикл управляемый из коляски

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Оказывается существовала в 1916 году очень интересная модель мотоцикла Harley Davidson с коляской, где управление мотоциклом происходило из самой коляски. Данный экземпляр находится в музее Wheels Through Time (Колеса сквозь время), расположенном в Северной Каролине.
Собственно, информация про этот невообразимый мотоцикл встречается только на канале «The Drive For History». Мэтт — ведущий шоу и сын основателя музея — рассказывая об этом байке, говорит о том, что он единственный в своем роде и что понятия не имеет, для кого он был построен и почему имеет такое переоснащение.
Сам мотоцикл представляет собой стандартную модель J 1916 года выпуска, неплохо сохранившуюся для своих лет. Коляска двухместная с откидным верхом, установленная на нечто, похожее на половину конной повозки. На первый взгляд, это довольно стандартная коляска того времени. Разумеется, присмотревшись, можно увидеть некоторые, скажем так, особые модификации.
По какой-то утерянной во времени причине, неизвестные механики переоборудовали управление мотоцикла так, чтобы им можно было управлять из коляски. У самого мотоцикла нет сиденья, руль — странные, кастомный, смещенный, и все ножное и ручное управление было перенесено к коляску.
Можно увидеть, что было придумано и установлено множество нестандартных валов, шестерен, рычагов, цепей и других механических частей, чтобы можно было переместить все органы управления на непривычное место. Даже карбюратор был перенесен на правую сторону мотоцикла для облегчения доступа.
Стоит увидеть это, чтобы представить масштаб и объем работы, а так же задуматься – для чего и кому все же подобное могло понадобиться.
Стоит увидеть это, чтобы представить масштаб и объем работы, а так же задуматься – для чего и кому все же подобное могло понадобиться.
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