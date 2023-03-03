Harley Davidson 1916 года - мотоцикл управляемый из коляски

Можно увидеть, что было придумано и установлено множество нестандартных валов, шестерен, рычагов, цепей и других механических частей, чтобы можно было переместить все органы управления на непривычное место. Даже карбюратор был перенесен на правую сторону мотоцикла для облегчения доступа.



Стоит увидеть это, чтобы представить масштаб и объем работы, а так же задуматься – для чего и кому все же подобное могло понадобиться.