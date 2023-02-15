Вы можете стать обладателем частички истории тюнинга Jaguar с прототипом XJR-S Monaco 1990 года

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Несмотря на то, что Jaguar XJS довольно элегантно состарился, он долгое время считался, если воспользоваться британским выражением, "достойным внимания". Это побудило ряд энтузиастов создать свои собственные версии, такие как XJR-S 1990 года «Монако».
Наследник легендарного E-Type – Jaguar XJS выглядя актуально как в конце 70-х, так и в начале 90-х. Аккуратные коррективы, изредка вносимые заводом во внешность элитарной двухдверки, вряд ли устраивали сторонников прогресса, к числу которых можно было причислить Пола Бейли из британского Бристоля.
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Сугубо для себя отставной инженер-авиационщик набросал эскиз того, во что мог бы эволюционировать XJS, и решил воплотить мечту своими силами, прекрасно понимая, что в Jaguar его предложение никого не заинтересует. «Нет смысла придумывать дизайн, который невозможно реализовать», – объяснял свои дальнейшие действия Бейли в интервью изданию Jaguar Quarterly в 1992 году. XJS в его версии имел новую оптику, радиаторную решётку и большую часть кузовных панелей, в том числе капот, при этом техническая начинка машины не затрагивалась – по сути, глубокий фейслифтинг.
Удивительно, но в какой-то мере авиаинженер стал провидцем, поскольку значительная часть его стилистических находок была воплощена спустя несколько лет на преемнике XJS – Jaguar XK8.
Jaguar XK8 (1997 г.)
Ещё одно новшество новоявленного Jaguar XJR-S Monaco – кузов из стекловолокна. Сперва Бейли планировал заказать металлическую обшивку Park Sheet Metal, той же мастерской, которая сделала кузов суперкара Jaguar XJ220, но затем отказался от этой затеи, что позволило в дальнейшем значительно сэкономить на цене.
Инициативный рестайлинг старого XJS был признан многими ценителями марки, включая султана Брунея, в чьей коллекции нашлось место сразу двум XJR-S Monaco. С коммерческой же точки бизнес Пола Бейли оказался убыточен, поскольку с 1992 по 2001 год сделали не более дюжины машин.
Тот экземпляр XJR-S Monaco, что будет продан на торгах через десять дней на аукционе в Сильверстоуне, не совсем обычен. Начавший жизнь как оригинальный прототип, он использовался для рекламы, засветившись в таких журналах, как EVO. Первым владельцем был шотландский нефтяной магнат, который позже продал его нынешнему хозяину. В 1999 году тот освежил покупку и сделал это весьма нетривиальным способом, переставив все кузовные детали XJR-S Monaco на нового носителя – позднюю модификацию Jaguar XJR-S с более мощным 6-литровым V12 в 318 л. с. Иначе говоря, это не автомобиль поменял кузов, а кузов поменял автомобиль.
Среди прочих улучшений значатся модифицированная система впуска мотора, двойные выхлопные патрубки и подвеска TWR с амортизаторами Bilstein. Ориентировочная цена лота – 18–24 тыс. фунтов стерлингов, стеклопластик в отличие от карбона недорог.
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