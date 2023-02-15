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Вы можете стать обладателем частички истории тюнинга Jaguar с прототипом XJR-S Monaco 1990 года

Вы можете стать обладателем частички истории тюнинга Jaguar с прототипом XJR-S Monaco 1990 года

Автор:
15 февраля 2023 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: Jaguar   Jaguar XJS   авто   автодизайн   автомир   автомобили   спорткар   
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Несмотря на то, что Jaguar XJS довольно элегантно состарился, он долгое время считался, если воспользоваться британским выражением, "достойным внимания". Это побудило ряд энтузиастов создать свои собственные версии, такие как XJR-S 1990 года «Монако».
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Метки: Jaguar   Jaguar XJS   авто   автодизайн   автомир   автомобили   спорткар   
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