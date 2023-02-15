Вы можете стать обладателем частички истории тюнинга Jaguar с прототипом XJR-S Monaco 1990 года

Сугубо для себя отставной инженер-авиационщик набросал эскиз того, во что мог бы эволюционировать XJS, и решил воплотить мечту своими силами, прекрасно понимая, что в Jaguar его предложение никого не заинтересует. «Нет смысла придумывать дизайн, который невозможно реализовать», – объяснял свои дальнейшие действия Бейли в интервью изданию Jaguar Quarterly в 1992 году. XJS в его версии имел новую оптику, радиаторную решётку и большую часть кузовных панелей, в том числе капот, при этом техническая начинка машины не затрагивалась – по сути, глубокий фейслифтинг.