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Молодец Миша! Не пропустил наглеца по встречной полосе

Молодец Миша! Не пропустил наглеца по встречной полосе

Автор:
14 февраля 2023 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   ПДД   авто   видео   встречка   дтп   нарушитель   учитель на дороге   
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Водитель автомобиля с регистратором повстречал на своём пути наглого водителя "Ниссана" и решил не пропускать его. Да им же только спросить!

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Метки: Nissan   ПДД   авто   видео   встречка   дтп   нарушитель   учитель на дороге   
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12  комментариев
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11k
Rus77 Час назад
Миша Красавчик!!!
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1k
Faithless 5 минут назад
Да в ГИБДД отправить запись с камер, - права у дятла
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14k
Ser 10 минут назад
Хорошее ! Правильное решение!
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13k
Alex 22 минуты назад
Миша очень принципиальный, по факту, просто бы дал чудику вернуться в свою полосу и всё, гораздо быстрее бы всё кончилось, но Миша принципиальный. Надо было до конца тогда быть принципиальным и сразу бить чудака на Ниссане, Миша же прав, у Миши много свободного времени, чтобы тратить его на всякую ерунду )
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1k
muhandes 39 минут назад
Интересно, когда Миша поедет обратно и с улицы Баумана ему нужно будет повернуть налево и его не пустят в поток, он тоже по встречке поедет? :)
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2k
Enotko Ytko Час назад
только еще видео в полицию нужно отправить, а то без окончания история
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9
WEC Час назад
5 баллов, Миша!
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2k
Диагноз 2 часа назад
Водитель ниссана конечно не самый порядочный человек, но и Михаил из породы редких и отличающихся упрямством...
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