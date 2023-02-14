Молодец Миша! Не пропустил наглеца по встречной полосе

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Водитель автомобиля с регистратором повстречал на своём пути наглого водителя "Ниссана" и решил не пропускать его. Да им же только спросить!
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Метки: Nissan ПДД авто видео встречка дтп нарушитель учитель на дороге
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