«Здесь все ездят налево»: автомобилистка не признала свою вину в ДТП

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В Петербурге на повороте с проспекта 1-й Муринский на улицу Карбышева женщина за рулём Toyota RAV4 повернула налево с правого ряда и ударила автомобиль с регистратором.
Когда водитель систематически нарушает ПДД, то это становится привычкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
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"П.9.6 Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил"
т.е. тётка ехала по крайнему левому, и поворачивала правильно. рег имел право использовать трамв. пути, но тоже только для поворота налево.
кроме того, у него было время затормозить, но он или олень, или учитель.
Рег попал.
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю».
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.