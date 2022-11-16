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«Здесь все ездят налево»: автомобилистка не признала свою вину в ДТП

«Здесь все ездят налево»: автомобилистка не признала свою вину в ДТП

Автор:
16 ноября 2022 13:49
Сообщество : Аварии
Метки: ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Петербурге на повороте с проспекта 1-й Муринский на улицу Карбышева женщина за рулём Toyota RAV4 повернула налево с правого ряда и ударила автомобиль с регистратором.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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44  комментария
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72k
Viktor 4 часа назад
Ну не знаю, у нас по правилам поворот налево только с трамвайных путей, если они на одном уровне с дорогой!
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70
Kos 19 минут назад
Девка -жертва привычки, так как на этом перекрестке народ реально ПОСТОЯННО хреначит налево с 3-х рядов.. Тем не менее виновата..да..
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30k
Кот Баюн 51 минуту назад
так даже поворотник не удосужилась включить офца.
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51k
Олег 2 часа назад
не налево, а ТУДА!
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11k
Ivan 2 часа назад
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Ну ещё есть такая отмазка: Я же поворотник включил(а), ты что, не видел?
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361k
Кот шашлык 3 часа назад
Женщина должна была поворачивать с путей. У большинства комментаторов отобрать права!
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465
Hryundel SSD 9 минут назад
При РАБОТАЮЩЕМ светофоре знаки приоритета НЕДЕЙСТВУЮТ!!!!!!!
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2k
Игорь 3 часа назад
т.е. знак "прямо и налево" указывает на то, что налево нельзя???? рег - редкостный д.л.б.
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170
Feud Игорь 3 часа назад
Мозг включи. Знак указывает разрешенные направления движения, а с какого положения ты это делаешь, указывают правила.
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361k
Кот шашлык 3 часа назад (изменен)
Налево можно поворачивать только с левого ряда, там нет знаков движение по полосам. Движение возможно прямо и налево, то есть нужно занять левое крайнее положение и повернуть. Так что автор, даже если и сделал так специально, он прав по всем правилам.
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7k
schmubu 4 часа назад
не надо влажных фантазий - читайте ПДД.

"П.9.6 Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил"

т.е. тётка ехала по крайнему левому, и поворачивала правильно. рег имел право использовать трамв. пути, но тоже только для поворота налево.
кроме того, у него было время затормозить, но он или олень, или учитель.

Рег попал.
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55k
alertol 4 часа назад
Рег попал. Он бы ещё по встречке ехал и жаловался что его не пропустили...
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7k
Колорад 4 часа назад
Ну, с учетом того, что трамвайные пути не являются проезжей частью - баба права, а рег нет :)
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49k
dima423 4 часа назад
ну там знак то мне кажется как раз для тетки прямо или налево, а рег вообще не по ряду ехал а по трамвайным путям, ну реально создал аварию на ровном месте, да и глядя на видео создается впечатление что специально ударил в бочину, времени остановиться дохера было)
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9k
SSD 4 часа назад
ТС - дибил. Едет по трамвайным, решил резко съехать и протаранил тетку. Тетка ехала по своему ряду и поворачивала по нему же. Если уж ТС ехал по трамвайным - по ним бы и поворачивал, а не рулем крутил. Тетка права.
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3k
Илья 4 часа назад
Ну там все ездят, все и платят. С такими бабами лучше не спорить и не выяснять ничего, только нервы потратишь.
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