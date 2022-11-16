«Здесь все ездят налево»: автомобилистка не признала свою вину в ДТП

Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне

Замес на перекрёстке в Волгоградской области

Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае

«Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину

Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор

В Испании женщина за рулём Porsche Taycan подхватила и впечатала Macan в кирпичную стену