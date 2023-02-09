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Один из лучших хот-хэтчей Renault Clio Williams великолепно отреставрирован для аукциона

Один из лучших хот-хэтчей Renault Clio Williams великолепно отреставрирован для аукциона

Автор:
09 февраля 2023 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   Renault Clio   Renault Clio Williams   Хэтчбек   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Один из величайших горячих хэтчбеков 90-х годов в первозданном состоянии вскоре будет выставлен на аукционе Silverstone Auctions.
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Метки: Renault   Renault Clio   Renault Clio Williams   Хэтчбек   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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