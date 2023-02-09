Один из лучших хот-хэтчей Renault Clio Williams великолепно отреставрирован для аукциона

Для омологации гоночной версии французам было достаточно выпустить 2500 экземпляров. Однако высокий спрос привёл к тому, что в рамках трёх серий сделали более 12 000 Renault Clio Williams. Выставленный на продажу хэтчбек несёт порядковый номер 180. Он произведён в 1994 году.