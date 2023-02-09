Один из лучших хот-хэтчей Renault Clio Williams великолепно отреставрирован для аукциона

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Один из величайших горячих хэтчбеков 90-х годов в первозданном состоянии вскоре будет выставлен на аукционе Silverstone Auctions.
На британский аукцион Silverstone Auctions выставят Renault Clio Williams из первой партии. Таких машин построили 3800 штук, из которых 390 с правым рулём предназначались Великобритании. Пробег конкретного экземпляра составляет 208 277 километров.
Для омологации гоночной версии французам было достаточно выпустить 2500 экземпляров. Однако высокий спрос привёл к тому, что в рамках трёх серий сделали более 12 000 Renault Clio Williams. Выставленный на продажу хэтчбек несёт порядковый номер 180. Он произведён в 1994 году.
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При снаряжённой массе 981 килограмм машина оснащена двухлитровым атмосферником 2.0, развивающим 147 сил и 175 Нм крутящего момента. Сочетается с мотором 5-ступенчатая «механика». Шасси дорабатывалось специалистами Renault Sport. Максималка составляет 215 км/ч.
Все хот-хэтчи были окрашены в тёмно-синий «металлик» и комплектовались литыми дисками золотистого оттенка. Как и на более массовой модификации Clio 16S, здесь установлен капот с вентиляционными прорезями, расширенные крылья, оригинальные бамперы и глушитель с хромированной насадкой.
У машины идеально сохранившийся интерьер с синими акцентами и родной кассетной магнитолой. Чуть больше 5000 километров назад автомобиль прошёл процедуру полной реставрации, которая заняла три с половиной года.
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