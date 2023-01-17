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На трассе в Вытегорском районе 62-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» начал совершать обгон «паровозиком» вслед за фурой и попал в ДТП.
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Увидев встречный микроавтобус, водитель попытался вернуться в свою полосу, но влетел в отбойник и попутный "Урал".
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Никто не пострадал. Водитель и пассажиры — женщина и несовершеннолетний ребёнок— были пристегнуты ремнями безопасности.
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К бабушке.
Так она же умерла...
А я знаю.