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Авария дня. Безумный обгон привёл к ДТП

Авария дня. Безумный обгон привёл к ДТП

Автор:
17 января 2023 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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На трассе в Вытегорском районе 62-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» начал совершать обгон «паровозиком» вслед за фурой и попал в ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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6  комментариев
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3k
pinbalist 2 часа назад
Ну в 62 года мозги хоть немного должны быть, не?
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8k
евгений 3 минуты назад
Повезло реально. Отделался легко для такого случая
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68
А П Полчаса назад
Дед, куда мы так летим по встречке ?
К бабушке.
Так она же умерла...
А я знаю.
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17k
Alex ASK 54 минуты назад
Инстинкт самосохранения у дедули отсутствует начисто
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1k
Angelpro Час назад
Долбень не то слово, в такую погоду, в невидимость, с такими дорожными условиями, пошел в слепую, долб***
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8k
МихА 2 часа назад
Под трубы надо было нырять)))
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