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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
27 января 2023 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2882
19
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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45  комментариев
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8k
Regerald 2 часа назад
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Тут нужен кот с салатом.
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17k
Вася 3 минуты назад
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а сзади насрано
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17k
Вася 5 минут назад
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вые.боны и колдоё.бины..
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14k
banzai7 15 минут назад
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Департамент полиции выдаёт своим сотрудникам спорткары, мотивируя их похудеть.
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512
Сергей Сергей 16 минут назад
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Как ишака не наряжай, он всё равно скакуном не станет!!!
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14k
banzai7 18 минут назад
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Сэр, Вам подать ключи от машины или седло?
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1k
Анатолий 19 минут назад
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Где фекалии или на вкус пробовал.
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614
partners74 21 минуту назад
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От сцуко, не влазию
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14k
banzai7 21 минуту назад
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Дрист услуги
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2k
Feofil 22 минуты назад
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
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а как это?
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13
Вася Оксид Бетона 15 минут назад
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Подпрыгнул колесом на приступочке возле колонки и сверху насадился.
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12k
Дима Полчаса назад
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вилка выглядит не надёжно, упрётся в кочку, и кирдык.
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361
Руслан Полчаса назад
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Явно у хозяина этого чуда вместо мозга хлебушек ))))
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8k
Vалѣнтиныч 42 минуты назад
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Бэрримор, а что так тарахтит на болотах?
-Машинка Баскервилей.
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8k
Vалѣнтиныч 46 минут назад
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Извините, если Вас не затруднит...Простите, что отвлекаю. Не были бы Вы так любезны- подсказать , как пройти к этой **баной налоговой инспекции?
Всё тоже самое, только окончание фразы - можно пояснить тупому, о,чём речь?
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472
Николай Александрович 51 минуту назад
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Даааа, такие цены на запчасти... теперь с старым вагом только так....
ТО не должно стоить дороже авто
Хотя его старшие братья - Б3 и Б4 все еще ремонтируется по цене жигуля
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956
Hard.NET 51 минуту назад
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Держи
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91k
Херанука Паибалу Час назад
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грамотный водитель красиво "сделал отказ клиента от поездки"
умничка
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91k
Херанука Паибалу Час назад
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Из Жигулей тоскливо смотреть на епучего "корейца"......
.....30 лет назад они покупали у нас велосипеды......
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91k
Херанука Паибалу Час назад
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когда воруют - откручивают крепеж, приличной доской приподнимают ( или домкрат), срывают колеса и "роняют на землю"
все это тихо и очень быстро
никто ничего заморачиваться с подкладками не будет
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472
Николай Александрович Херанука Паибалу 54 минуты назад
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т.е по вашему он так переобувается?
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186
Jangalop Час назад
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Не могу найти выражение в богатейшем языке для подобного случая - подсобите!
Что-то типа: упал в яму на ровном месте...
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