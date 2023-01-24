Полёт «Гранты»: в Старом Осколе парень угнал автомобиль и попал в ДТП

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В Старом Осколе нетрезвый парень весело отпраздновал Старый Новый год. Выйдя из бара на Молодёжном проспекте, на парковке он обнаружил открытую «Ладу Гранту» с ключами в замке зажигания и не смог удержаться.
Полёт запечатлели камеры наружного наблюдения
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Личность угонщика быстро установили. Им оказался 21-летний ранее не судимый староосколец, его задержали.
«В отношении двадцатиоднолетнего жителя городского округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ «Угон». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук.
«В отношении двадцатиоднолетнего жителя городского округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ «Угон». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп угон угон автомобиля
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2. Я не верю, что угонщика, который сбежал можно было быстро найти. И что кто-то всерьез этим озаботился.
Скорее взяли кого-то и пообещали ему условный срок в обмен на "чистосердечное" признание.
3. А что там было на самом деле мы никогда не узнаем потому, что участники не заинтересованы обнародовать то, что было на самом деле.