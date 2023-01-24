Полёт «Гранты»: в Старом Осколе парень угнал автомобиль и попал в ДТП

В Старом Осколе нетрезвый парень весело отпраздновал Старый Новый год. Выйдя из бара на Молодёжном проспекте, на парковке он обнаружил открытую «Ладу Гранту» с ключами в замке зажигания и не смог удержаться.

0 Угонщик на полном ходу влетел в кольцевую развязку, а затем бросил автомобиль и скрылся.