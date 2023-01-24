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Полёт «Гранты»: в Старом Осколе парень угнал автомобиль и попал в ДТП

Полёт «Гранты»: в Старом Осколе парень угнал автомобиль и попал в ДТП

Автор:
24 января 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   угон   угон автомобиля   
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В Старом Осколе нетрезвый парень весело отпраздновал Старый Новый год. Выйдя из бара на Молодёжном проспекте, на парковке он обнаружил открытую «Ладу Гранту» с ключами в замке зажигания и не смог удержаться.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   угон   угон автомобиля   
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6  комментариев
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4k
Stas Час назад
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А.Берестенко 2 часа назад
За полет
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5k
livaneth 2 часа назад
1. Я не верю, что можно уйти от машины, оставив ключи в замке зажигания.
2. Я не верю, что угонщика, который сбежал можно было быстро найти. И что кто-то всерьез этим озаботился.
Скорее взяли кого-то и пообещали ему условный срок в обмен на "чистосердечное" признание.
3. А что там было на самом деле мы никогда не узнаем потому, что участники не заинтересованы обнародовать то, что было на самом деле.
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27k
Ваня 2 часа назад

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