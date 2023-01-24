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На пересечении улиц Красная и Неводчикова в Великом Устюге 16-летний юноша на незарегистрированном ВАЗ-2107, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Шевроле Ланос».
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Водитель отечественного авто и его 15-летний пассажир были доставлены в Великоустюгскую ЦРБ. О состоянии здоровья нарушителей в настоящий момент информации нет.
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По информации ГИБДД, юноша уже не единожды привлекался к ответственности за езду без прав.
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