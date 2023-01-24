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Авария дня. Подросток на "Жигулях" устроил серьёзное ДТП в Великом Устюге

Авария дня. Подросток на "Жигулях" устроил серьёзное ДТП в Великом Устюге

Автор:
24 января 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   несовершеннолетний за рулем   
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На пересечении улиц Красная и Неводчикова в Великом Устюге 16-летний юноша на незарегистрированном ВАЗ-2107, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Шевроле Ланос».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   несовершеннолетний за рулем   
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2  комментария
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3k
Илья 3 часа назад
"Не раз привлекался", он настолько обеспеченный чтобы каждый раз платить штраф? Почему имущество не описали, в частности его ведро. Ждали пока убьет кого-нибудь?
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4ijik Час назад
Юноша? Может малолетний дебил??!
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Олег

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