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В пятницу, 20 января в Требишовском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного человека. Водитель Audi лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
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По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.
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типа - надо только тормозить, а не рулить ..
может у них другие правила