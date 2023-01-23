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Авария дня. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Словакии

Авария дня. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Словакии

Автор:
23 января 2023 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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В пятницу, 20 января в Требишовском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного человека. Водитель Audi лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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6  комментариев
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Graboid 8 часов назад
у нас, на фурщика труп повесят ..
типа - надо только тормозить, а не рулить ..
может у них другие правила
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Johnny Espoleto 8 часов назад
Уснул за рулём или залип в телефоне. Хотя я склоняюсь к первому варианту. Утро, погода пасмурная и однообразный пейзаж усыпили водителя.
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Олег

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