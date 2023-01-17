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Американка бросила автомобиль на рельсах перед приближающимся поездом и сбежала

Американка бросила автомобиль на рельсах перед приближающимся поездом и сбежала

Автор:
17 января 2023 14:19
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   поезд   шлагбаум   
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Полицейское управление Эшленда, штат Вирджиния расследует инцидент, произошедший на железнодорожном переезде. 15 января, около трёх утра женщина оставила автомобиль на путях.

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Метки: авто   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   поезд   шлагбаум   
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8  комментариев
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17k
Александр Час назад
Неострая вагина
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1k
Angelpro 40 минут назад
Вот не понимаю, не ужели ну попал в такую ситуацию проезжай, пусть шлагбаум сломается, но проблем сотни раз меньше будет.
Паника видимо
ААААА ААА что делать, блин об шлагбаум могу поцарапать авто, лучше оставлю на рельсах, вдруг поезд объедет.
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8k
Vалѣнтиныч 45 минут назад
Почему поезд едет по встречке? Это не пиндосия ?
Я честно не знаю- есть у пиндосов штат вирджиния.
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15k
Сергей 51 минуту назад
Дженнифер уничтожила машину времени, пока Марти спал!:))
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1k
K_II_T 53 минуты назад
Можно было таранить второй шлакбаум.
Хотя смоталась и ладно.
Судя по поведению не пьяная.
В России, без аварии, один перегородил ЖД на несколько часов.
Попал на 600 тысяч рублей.
Тут думаю $50-100к
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
почему не как в Голливуде...тачку на атомы чот не разорвало взрывом..
*мог бы не останавливаться..видел что она выскочила.
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10k
Shtoppi 58 минут назад
Наверняка тачка не ее, наверное у бойфренда угнала чтобы за что-нить отомстить.
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