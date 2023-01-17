Американка бросила автомобиль на рельсах перед приближающимся поездом и сбежала

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Полицейское управление Эшленда, штат Вирджиния расследует инцидент, произошедший на железнодорожном переезде. 15 января, около трёх утра женщина оставила автомобиль на путях.
Автомобилистка неспешно удалилась, бросив машину. Через несколько секунд поезд уничтожил автомобиль.
Два ракурса момента столкновения
Сообщается, что женщина сбежала с места происшествия. Полиция её разыскивает.
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Метки: авто видео дтп жд переезд женщина за рулем поезд шлагбаум
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Паника видимо
ААААА ААА что делать, блин об шлагбаум могу поцарапать авто, лучше оставлю на рельсах, вдруг поезд объедет.
Или чужую из мести, как выше писали, или заявит об угоне ради страховки.
Я честно не знаю- есть у пиндосов штат вирджиния.
Хотя смоталась и ладно.
Судя по поведению не пьяная.
В России, без аварии, один перегородил ЖД на несколько часов.
Попал на 600 тысяч рублей.
Тут думаю $50-100к
*мог бы не останавливаться..видел что она выскочила.