Автобус GMC 1965 года превратили в роскошный ретро-дом на колёсах

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Этот классический дом на колесах фактически начал свою жизнь как военный транспортный автобус на армейской базе в Калифорнии в 1965 году. Его выкупили превратили в роскошный дом на колёсах.
Атобус GMC New Look образца 1965 года. Интересно, что речь идет далеко не о рядовом экземпляре модели, а о доработанном — некоторое время назад пассажирский автобус превратили в полноценный автодом.
Из описания лота следует, что изначально данная машина находилась в распоряжении военной базы, но затем у нее из строя вышел двигатель и от нее избавились.
Спустя некоторое время автобус попал в руки энтузиаста, который не просто взялся за его ремонт, а решил превратить в полноценный кемпер. На реализацию этой затеи у него ушло аж 11 лет.
Спустя некоторое время автобус попал в руки энтузиаста, который не просто взялся за его ремонт, а решил превратить в полноценный кемпер. На реализацию этой затеи у него ушло аж 11 лет.
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В настоящий момент на борту машины оборудованы полноценная кухня, спальня и туалет с душевой кабинкой. Здесь также есть зона отдыха с барной стойкой.
Почти вся мебель внутри изготовлена из дерева акации коа. Сделать поездки и проживание в автодоме комфортными призваны встроенный пылесос, два телевизора, кондиционер и премиальная аудиосистема.
Почти вся мебель внутри изготовлена из дерева акации коа. Сделать поездки и проживание в автодоме комфортными призваны встроенный пылесос, два телевизора, кондиционер и премиальная аудиосистема.
Что касается техники, то 2005 году исходный двигатель был заменен на 8,9-литровый дизельный агрегат Cummins. Плюс авто получил новую коробку передач — шестискоростной автомат Allison.
Также в процессе доработки у автобуса была заменена вся проводка и установлен круиз-контроль. Кемпер получил выдвижную маркизу и несколько солнечных панелей на крыше. С момента постройки автодом успел проехать 80 000 км.
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