Автобус GMC 1965 года превратили в роскошный ретро-дом на колёсах

Из описания лота следует, что изначально данная машина находилась в распоряжении военной базы, но затем у нее из строя вышел двигатель и от нее избавились.



Спустя некоторое время автобус попал в руки энтузиаста, который не просто взялся за его ремонт, а решил превратить в полноценный кемпер. На реализацию этой затеи у него ушло аж 11 лет.