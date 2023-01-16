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Автобус GMC 1965 года превратили в роскошный ретро-дом на колёсах

Автобус GMC 1965 года превратили в роскошный ретро-дом на колёсах

Автор:
16 января 2023 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: GMC   авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   
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Этот классический дом на колесах фактически начал свою жизнь как военный транспортный автобус на армейской базе в Калифорнии в 1965 году. Его выкупили превратили в роскошный дом на колёсах.
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Метки: GMC   авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   
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1  комментарий
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Роман 22 минуты назад
Достойный вариант! Вообще кемперы сделанные с умом из ретро техники дадут ещё новоделам фору)
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