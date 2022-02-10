Семейная пара из США купила старый школьный автобус и переделала его в комфортный дом на колёсах

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Супруги, вырастившие шестерых детей, решили начать путешествовать. Для этого они приобрели 27-летний школьный автобус Bluebird. Все вещи для интерьера они покупают в секонд-хендах.
Герои этого ролика – муж и жена, вырастившие шесть детей. Они решили начать путешествовать после того, как чада покинули родительский дом. Для этой цели за 800 долларов (60 000 рублей) был куплен автобус Bluebird 1994 года и переделан в уютный и просторный дом на колесах.
Несмотря на низкую стоимость, транспортное средство находилось в рабочем состоянии. Под капотом располагается 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins, в паре с которым трудится автоматическая коробка передач Allison.
Работа началась с подъема крыши почти на 51 см. Все вещи для интерьера куплены в секонд-хендах, материалы отделки тоже приобретали по скидке. К примеру, доски для пола были возвращены в магазин первоначальным клиентом, и пара смогла взять их гораздо дешевле.
Кухня также включает в себя множество подержанных предметов, но все они хорошо сочетаются друг с другом. В спальне есть двухметровая кровать, небольшой шкаф вмещает любую одежду, а в полу находится скрытое место для обуви. Ванная комната огромна по стандартам автодомов: есть туалет, душ в полный рост и много места для всяких принадлежностей.
Пара назвала свое творение «Сладкий медведь», кузов украшают соответствующие рисунки животного, причем сделаны они при помощи проектора – изображение отражалось на поверхности, его оставалось только обвести и закрасить.
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