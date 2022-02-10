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Семейная пара из США купила старый школьный автобус и переделала его в комфортный дом на колёсах

Семейная пара из США купила старый школьный автобус и переделала его в комфортный дом на колёсах (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   школьный автобус   
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Супруги, вырастившие шестерых детей, решили начать путешествовать. Для этого они приобрели 27-летний школьный автобус Bluebird. Все вещи для интерьера они покупают в секонд-хендах.

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Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   школьный автобус   
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4  комментария
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Максим Час назад
Умиляет как это всегда подается как достижение.. Когда в США покупают машину и делают из неё дом на колесах (потому, что на покупной денег не хватает). Да в теплых штатах этого вполне норм. Но в основном живут в США на колесах потому, что приходится много перемещаться в поисках работы. А снимать жильё дорого. Называть счастьем и достижением такую "жизнь" - это надо быть очень двуличным) Опять же.. куда делся их дом? очень много вопросов) Похоже на красивую мину при не очень хорошей жизни.
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СпящийКрасавец Час назад
Странно,живут в велиой стране,а покупают все в секонд хенде.Нищеброды.
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