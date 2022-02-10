Семейная пара из США купила старый школьный автобус и переделала его в комфортный дом на колёсах

Кухня также включает в себя множество подержанных предметов, но все они хорошо сочетаются друг с другом. В спальне есть двухметровая кровать, небольшой шкаф вмещает любую одежду, а в полу находится скрытое место для обуви. Ванная комната огромна по стандартам автодомов: есть туалет, душ в полный рост и много места для всяких принадлежностей.