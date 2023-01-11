Винтажный автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года, приспособленный для перевозки снегоходов

Интерьер автодома остался неизменным с 70-х и напоминает уютный загородный дом. В отделке очень много дерева, некоторые поверхности отделаны под кирпич, некоторые стены оклеены винтажными обоями, а окна украшены плотными желтыми шторами. Отдел для хранения снегоходов находится в багажном отсеке, будущий владелец получит в комплекте с автодомом сразу два снегохода.