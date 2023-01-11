Винтажный автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года, приспособленный для перевозки снегоходов

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Это дом на колесах Camelot Cruiser на базе тягача Ford C-750 1974 года, своего рода капсула времени, демонстрирующая абсолютную вершину мира автодомов 1970-х годов. К счастью, он сохранил свой оригинальный интерьер.
На площадке онлайн-аукционов Bring a Trailer появился необычный лот — гигантский дом на колесах, построенный на базе грузовика Ford еще в 1974 году. Кемпер долгое время стоял без движения, однако перед продажей его освежили и подготовили к эксплуатации. По разным данным всего было построено три подобных автодома — владелец одного из них попросил организовать отсек для перевозки лошадей, второму требовалось место для транспортировки лодки, а третьему — гараж для хранения снегоходов. Именно последний экземпляр и выставили на торги. Финальная ставка достигла 133 тысячи долларов.
Дом на колесах был построен в 1974 году, постройкой занималась компания Edler&Company из штата Иллинойс. В основу лег седельный тягач Ford F-150, а также прицеп Gerstenlager. В моторном отсеке установлен 6,4-литровый V8, в паре с которым работает четырёхступенчатый автомат.
Интерьер автодома остался неизменным с 70-х и напоминает уютный загородный дом. В отделке очень много дерева, некоторые поверхности отделаны под кирпич, некоторые стены оклеены винтажными обоями, а окна украшены плотными желтыми шторами. Отдел для хранения снегоходов находится в багажном отсеке, будущий владелец получит в комплекте с автодомом сразу два снегохода.
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И применяют его и чаще - не к месту.
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