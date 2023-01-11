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Винтажный автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года, приспособленный для перевозки снегоходов

Винтажный автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года, приспособленный для перевозки снегоходов

Автор:
11 января 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   снегоход   
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Это дом на колесах Camelot Cruiser на базе тягача Ford C-750 1974 года, своего рода капсула времени, демонстрирующая абсолютную вершину мира автодомов 1970-х годов. К счастью, он сохранил свой оригинальный интерьер.

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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   снегоход   
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4  комментария
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
На Колхиду нашу похожа
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
От слова "винтажный" уже скоро тошнить начнёт.
И применяют его и чаще - не к месту.
Есть же нормальные слова - хлам, рухлядь, старьё....
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1k
Росомаха Час назад
А в горку как? Думаю что только по равнине с таким весом... С мотором как у ЗиЛ-130.
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Ну,такое себе.
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