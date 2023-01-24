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Офис на колёсах Mercedes-Benz Luxury Metris стоит больше, чем настоящий Maybach

Офис на колёсах Mercedes-Benz Luxury Metris стоит больше, чем настоящий Maybach

Автор:
24 января 2023 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Maybach   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   минивэн   офис на колесах   
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Какой роскошный автомобиль вы бы купили, если бы у вас в кармане было 300 000 долларов? Возможно, Bentley или Rolls-Royce? Как насчет минивэна Mercedes-Benz Luxury Metris, переделанного в псевдо-Maybach?
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Метки: Maybach   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   минивэн   офис на колесах   
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3  комментария
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Совранский 5 часов назад
и не лимузин, и не минивен - с точки зрения обычного человека: бестолковый авто)
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