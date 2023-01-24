Офис на колёсах Mercedes-Benz Luxury Metris стоит больше, чем настоящий Maybach

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Какой роскошный автомобиль вы бы купили, если бы у вас в кармане было 300 000 долларов? Возможно, Bentley или Rolls-Royce? Как насчет минивэна Mercedes-Benz Luxury Metris, переделанного в псевдо-Maybach?
На фотографиях запечатлена модификация Mercedes-Benz Luxury Metris. Она представляет собой доработанный минивэн Metris, который в процессе тюнинга стилизовали под автомобиль роскошной марки Maybach.
В настоящий момент на онлайн-портале «Wiresonly» продается сразу два экземпляра данной модификации. Первый из них имеет двухцветную окраску: нижняя часть у него выполнена в небесно-голубом колере, а верхняя — серебристая.
В настоящий момент на онлайн-портале «Wiresonly» продается сразу два экземпляра данной модификации. Первый из них имеет двухцветную окраску: нижняя часть у него выполнена в небесно-голубом колере, а верхняя — серебристая.
Данный автомобиль построен на базе Metris 2021 г.в. Он явно создавался с оглядкой на Mercedes-Maybach GLS 600, для которого как раз таки характерна схожая раскраска кузова.
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Доработанный минивэн имеет иной обвес, наружный декор и колеса. Все новые компоненты так или иначе копируют таковые на машинах марки Майбах.
Салон у данного Метриса отделан светло-коричневой кожей и имеет карбоновый декор. Из оснащения есть новый руль, амбиентная подсветка, шторки на окнах и многое другое.
Также нельзя не отметить наличие размещенной за передним рядом перегородки с большим телевизором (как у полноценных лимузинов). За такой авто продавец просит 269 000 долларов США.
Второй экземпляр модификации уже образца 2020 года. Он полностью черный и стилизован под Mercedes-Maybach S650 предыдущего поколения. Ему опять таки положен особый обвес и иные колеса.
Салон у такого минивэна уже выполнен из светло-бежевой кожи и имеет кастомные дверные панели. В наличии также деревянный декор «Flowing Lines» и обтянутый алькантарой потолок. Этот экземпляр опять таки имеет перегородку с телевизором и шторки на окнах. А еще в кабине есть холодильник.
Оба доработанных минивэна имеют очень богатое оснащение, а вот техническая «начинка» у них стандартная, то есть в движение машины приводит четырехцилиндровый мотор. Настоящим же Майбахам такие не положены по статусу.
Заметим, что цены на данные минивэны «кусаются». Для сравнения, абсолютно новый Mercedes-Maybach GLS600 с битурбо V8 сейчас в США можно купить по цене от 165 000 до 209 660 долларов.
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