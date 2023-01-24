Офис на колёсах Mercedes-Benz Luxury Metris стоит больше, чем настоящий Maybach

Салон у такого минивэна уже выполнен из светло-бежевой кожи и имеет кастомные дверные панели. В наличии также деревянный декор «Flowing Lines» и обтянутый алькантарой потолок. Этот экземпляр опять таки имеет перегородку с телевизором и шторки на окнах. А еще в кабине есть холодильник.